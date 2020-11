Geschichten aus der Heimat! – Kleine Momente und Anekdoten aus dem Leben

Mit seinem für ihn charakteristischen niederrheinischen Humor sowie einer guten Portion Ironie erzählt der Autor Steffen Kersken in seinem neuen Buch “Geschichten aus der Heimat”.

Der Leser findet im neuen Buch von Steffen Kersken Momente, Begegnungen und Augenblicke in seiner Heimat, dem Niederrhein. Dabei trifft der Autor stets den Nagel auf den Kopf und versteckt kleine Weisheiten in typisch niederrheinischen Geschichte mit all ihren Eigenheiten und liebenswerten Menschen. So gelingt es Kersken wunderbar, das Leben in kleinen Impulsen und Anekdoten einzufangen, wobei sich nicht selten eine amüsante Geschichte in eine nachdenkliche Dichtung über das Leben und das “Mensch sein” verwandelt. Auf diese Weise regt der Autor seine Leser auf der einen Seite zum Schmunzeln und auf der anderen zum Nachdenken an. Das Buch ist Teil seiner “Kreativen Projekte für den guten Zweck!” und ein Großteil der Einnahmen geht an karitative Einrichtungen am Niederrhein.

Mit seinen beliebten Musiklesungen und kreativen Projekten bringt er Künstler, Musiker, Maler und prominente Persönlichkeiten zusammen, um Kunst und die Region zu stärken und mit Kreativität zu bewegen.

Der ehemalige Handball-Jugendnationalspieler ist in seinem Hauptberuf als Ergotherapeut in der Psychotherapie tätig. In seinen Texten spürt man stets sein niederrheinisches Herz, wobei seine Werke sowohl nachdenklich stimmen als auch zum Schmunzeln anregen. Seine Texte haben stets einen besonderen Charme und zeichnen sich durch überraschende Wendungen aus. Zu seinen bevorzugten Themen gehören Gesellschaftskritik, Politik sowie moderne Erkrankungen wie Depression oder Burnout.

“Geschichten aus der Heimat!” von Steffen Kersken ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-00676-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de