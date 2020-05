Geschenke zum Muttertag

1. Das Diego dalla Palma Icon Time Pflegeset inklusive praktischer Kosmetiktasche eignet sich ideal als Muttertagsgeschenk.

Inhalt des Muttertags-Angebots:

-1x 24h Liftingcreme

-1x hochwirksame Augencreme

-1x stylische Kosmetiktasche.

Die Icon Time Pflegelinie wurde speziell für reife Haut entwickelt.

Ab dem Alter von etwa 30 Jahren verliert unsere Haut an Spannkraft und verringert die Kollagen- und Elasinproduktion. Es entstehen Falten.

Einer der Hauptgründe für den Abbau von Kollagen und Elastin ist “Glykation”, welche die Fasern durch Zuckermoleküle verkleben und anschließend verhärten.

Die Icon Time Anti-Aging-Linie wirkt dem natürlichen Prozess der Hautalterung entgegen.

Sie reduziert die Freisetzung von entzündungsfördernden Botenstoffen, verbessert die Schutzfunktion der Haut und hemmt die Freisetzung von Neuropeptiden.

Zudem wird das das Bindegewebe der Haut geschützt und mit Kollagen angereichert.

Die Produktion der Jugendproteine wird angekurbelt und die Alterung der Zellen verzögert. Die Vitalfunktionen jugendlicher Haut werden reaktiviert und Falten werden auf natürliche Weise aufgepolstert. Wie Botox für die Haut, nur ohne Schmerz und ohne Spritze- überzeugen Sie sich selbst!

Das Muttertagsspecial erhalten Sie bei uns zum Aktionspreis von:

NUR 139,-EUR statt regulär 170,-EUR

2. Ein Wertgutschein für einen Friseurbesuch inklusive Frisurenberatung

Als erfahrene Farb-,Typ- und Stilberaterin beraten Sie Andrea Reindl-Krüger und die beautystyle Friseurmeisterin “Theresa”, durch welche Farbe, welchen Schnitt und welche Techniken Sie das Beste aus Ihrer Frisur herausholen können.

Die Umsetzung erfolgt selbstverständlich nur, wenn Sie mit den besprochenen Veränderungen einverstanden sind.

Für mehr Informationen zum Beratungsgutschein besuchen Sie bitte unsere Website: https://beauty-style-muenchen.de

Kaufen Sie ab jetzt gerne wieder direkt bei vor Ort bei beautystyle Andrea Reindl-Krüger in 81539 München in der Wirtstraße 34a ein oder schicken Sie uns eine E-Mail / rufen Sie uns an.

Die Lieferung kann direkt zum Muttertag nach Hause an die liebste Mama erfolgen.

E-Mail: info@beauty-style-muenchen.de

Telefon: 089-531264

Das 1996 gegründete Unternehmen beautystyle Andrea Reindl ist deutschlandweit das einzige Beautyunternehmen, welches seinen Kundinnen ein erfolgreiches Gesamtkonzept aus: Modeboutique, Make-up, Kosmetik, Nägel, Visagistik, Friseur und exklusiven Wellnessangeboten bietet. Dadurch können Kundinnen ein Styling mit sofortiger Umsetzung erleben. Über 4000 zufriedene Kundinnen und Kunden sowie zahlreiche TV- und Presseauftritte zeichnen beautystyle Andrea Reindl aus.

