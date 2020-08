Gerrit Sellmer ist neuer Director Sales and Marketing DACHS bei Algeco

(Mynewsdesk) Gerrit Sellmer ist seit Anfang August 2020 neuer Director Sales and Marketing DACHS bei Algeco Deutschland, einem der führenden Anbieter für modulare Raumlösungen. Damit ist der Diplom-Kaufmann verantwortlich für Vertrieb und Marketing in den Regionen Deutschland, Österreich, Schweiz und Slowenien.

Gerrit Sellmer verfügt über umfangreiche internationale Management-Erfahrung in den Bereichen Vermietung und Dienstleistungen. Unter anderem arbeitete der gebürtige Nordrhein-Westfale in führenden Positionen bei den Arbeitsbühnenvermietern Gardemann und mateco sowie den Autovermietern Avis Budget, National Car Rental und Sixt.

Zudem war der 47-Jährige Director Sales und Key Account Director International Clients bei der Compass Group, dem weltweit größten Anbieter von Food Services

„Mit temporären Einheiten von Algeco erhalten unsere Kunden zeitnah und flexibel die optimale Lösung für ihre Bedürfnisse. Ich möchte die erfolgreiche Entwicklung von Algeco weiter ausbauen und insbesondere die Themen Kundennähe, Kundennutzen und Lösungsorientierung in den Vordergrund stellen“, sagt Gerrit Sellmer.

Algeco ist ein führender Anbieter für modulare Raumlösungen mit Deutschlands größter Mietflotte und 14 Standorten bundesweit.

Mit SMART WORLD by ALGECO bietet der Modulbauspezialist mobile Immobilien zum Wohnen, Lernen und Arbeiten aus einer Hand. Unter der Marke ALGECO EXPRESS beliefert das Unternehmen Baustellen, Handwerk und Gewerbe mit schnellen Container-Lösungen, auf Wunsch komplett ausgestattet und samt Service von Wartung bis Security.

Das Spektrum reicht von Interimsgebäuden zur Miete für begrenzte Nutzungsdauer bis hin zu dauerhaften modularen Gebäuden zum Kauf. Bauherren, Kommunen und Investoren profitieren von minimalen Bauzeiten, verlässlichen Festpreisen für Miete und Kauf, Termintreue, smarter Infrastruktur und modularer Flexibilität auch nach Fertigstellung. Hinzu kommt der Algeco 360° Service, der Maßstäbe für einen beispielhaften Rundum-Service aus einer Hand setzt.

Algeco gehört zur Algeco Gruppe, die an rund 150 Standorten in mehr als 22 Ländern präsent ist in Europa sowie in Australien, Neuseeland und China. Mit einer Mietflotte von rund 250.000 Raumeinheiten ist Algeco einer der führenden Anbieter für modulare Raumlösungen in Europa.

