German Design Award 2022 für Ellenberger

Auszeichnung für herausragende Designqualität: Der Nordic Space Schreibtisch von Ellenberger gewinnt den renommierten German Design Award 2022.

Internationale Auszeichnungen räumt die Möbelserie „Nordic Space“ ab wie keine zweite – Gold beim European Product Design Award, Gold bei den Green Product Awards, eine Nominierung beim Bundespreis Ecodesign. Der jüngst hinzugekommene Nordic Space Schreibtisch allerdings toppt das locker: Mit dem German Design Award in der Kategorie Excellent Product Design / Office Furniture geht einer der weltweit renommiertesten Design-Awards an Ellenberger.

Wer sich hier gegen die hochkarätige Konkurrenz durchsetzt, gehört zu den Besten, sagt die internationale Fachjury. „Vor allem haben wir gezeigt, dass auch im Office kein Möbel brav und langweilig sein muss“, freut sich Jannis Ellenberger.

„Design, das aufregt“ ist sein Motto. Und das ist es, was Ellenbergers Entwürfe von anderen Unternehmen unterscheidet, die auf Nachhaltigkeit und Verantwortung setzen: Mit spielerischer Leichtigkeit kommen seine Tische, Sessel und Betten einfach aufregend daher.

Vielleicht ist sein Erfolgsgeheimnis, dass Ellenberger nichts mehr beweisen muss, denn regionaler, umweltschonender und traditioneller kann man Möbel nicht bauen. Spessart und Steigerwald liefern das Eichenholz aus Forsten, die die schon seit Jahrhunderten nachhaltig bewirtschaftet werden. Die Verarbeitung bis hin zum Ölen der fertigen Stücke erfolgt in der Region, womit nebenbei auch das Problem von steigenden Weltmarktpreisen und Lieferengpässen umgangen wird.

Ein Ende der Erfolgsserie scheint nicht in Sicht, denn eine weitere internationale Auszeichnung kündigt sich schon an: Just an diesem Wochenende wurde der Nordic Space Schreibtisch in die offizielle Pre-Selection des Green Product Award 2022 aufgenommen.

„Das Team von Ellenberger Design GmbH hat mit dem Nordic Space Schreibtisch etwas erschaffen, das die Bezeichnung Green Product wirklich verdient“, verkündet Initiator Nils Bader. Seit 2013 würdigt sein Award herausragende Leistungen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Design und Innovation und macht sie einem breiten Publikum zugänglich.

Der Nordic Space Schreibtisch ist zum Preis von 1.965 Euro exklusiv im eigenen Onlineshop ellenberger.design erhältlich.

