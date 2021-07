GENIO per DUE huldigen musikalisch die „Amore“

So schön kann Italienisch sein

Es gibt sie wirklich, die magischen Momente, unabhängig von Zeit, Raum und 100.000 Gefühlen.

Die beiden Künstler Brigitte & Diego, alias GENIO per DUE, haben sich 1987 in Istrien unsterblich ineinander verliebt und sind bis heute einen nicht immer leichten Weg gegangen. Von Anfang an war und ist die Musik Ihre große Leidenschaft, die die beiden fest zusammenschweißt.

Eines der herausragenden Eigenschaften von GENIO per DUE ist, dass während ihrer Auftritte regelmäßig einfach spontan improvisiert wird. Beide sind wie in einer anderen Dimension und es entstehen aus dem Stehgreif wunderbare Songs, musikalische Unikate, wie auch „AMORE“.

Einem glücklichen Zufall ist es zu verdanken, dass einer der begeisterten Fans zufällig dies mit seinem Handy filmte und Brigitte (Vocal, Akkordeon, Keyboard) und Diego (Vocal, Gitarre) dies voller Freude per WhatsApp sendete. Die beiden italienischen Vollblutmusiker waren so begeistert, dass sie diesen magischen Moment der Improvisation von „AMORE“ noch in der gleichen Nacht in Facebook posteten. Und es gibt sie wirklich, die magischen Momente, denn per Zufall scrollte der Musikverleger Jürgen Kerber über das Werk „AMORE“ und noch in der gleichen Nacht folgte die für GENIO per DUE hoffnungsvolle Messenger Nachricht … wir machen das!!

Ab dann war alles wie eine große Magie. Im Bremer TonArt-Studio von Robert Meister folgte der Feinschliff und jetzt ist die magische Liebesgeschichte, beginnend mit einem Tango in der Taverne und dem Kaffee der Liebe, rhythmisch von GENIO per DUE in „AMORE“ verewigt.

Das italienische Lebensgefühl einer gewissen Leichtigkeit wird in diesem Popsong zu einem sommerlichen Erlebnis. Lust auf Liebe, Lust auf Tanzen und Lust auf das Leben, das ist „AMORE“ von GENIO per DUE.

ISRC-Nummer

DE-F28-21-331-01

Label und Labelcode: XENIA Records LC-00902

Musik und Text: Silvana Stein, Brigitte Stanissa, Diego Stanissa

Mehr Infos über die Künstler gibt es im Web bei Ihnen in den sozialen Medien

Info- und Bildquelle: JayKay Music

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

HPS Entertainment und Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei Webradios und lokale UKW-Radios, sowie unseren DJ-Pool. Außerdem bemustern wir Ihr neues Lied, Album oder CD bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol, Niederlande und Belgien per Mail oder CD. Angebote senden wir Ihnen gerne zu

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es jetzt auf HarbourTown Radio um 13 Uhr Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die Wiederholungen erfolgen dann jeden weiteren Samstag.

Wir sind auch bei Facebook, Linkedin, Xing und Twitter.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de