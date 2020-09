GeneralKeys leise Funk-Tastatur-Maus-Kombination

Kein störendes Tippen oder Klicken

– Tastatur & Maus mit besonders leisem Tastenanschlag

– Komplett kabellos für bequemes Arbeiten

– Ergonomisches Design

– Umschaltbare Maus-Empfindlichkeit

– Deutsches Tastatur-Layout mit Ziffernblock

Besonders komfortabel arbeiten dank besonders leiser Tastatur und Maus! So bietet das Office-Set von GeneralKeys Kollegen und Sitznachbarn eine stille und konzentrierte Arbeitsatmosphäre.

Maximale Flexibilität – im Büro, daheim oder unterwegs: Dank Funk-Empfänger ist man völlig frei von Kabeln. Und die hohe Funk-Reichweite des Sets erlaubt die Eingabe sogar vom Sofa aus!

Aufgrund des ergonomischen Designs liegen die Hände auch an langen Arbeitstagen angenehm auf Maus und Tastatur.

Maus mit drei Empfindlichkeitsstufen: Für jede Situation wählt man die optimale Auflösung bis 1.600 dpi! So ist die Maus ideal für flotte PC-Spiele, präzise Bildbearbeitung und alltägliche Desktop-Arbeiten.

– Besonders leise: geräuscharme Tasten-Anschläge und ohne Klickgeräusche

– 2,4-GHz-Funksystem mit bis zu 10 m Reichweite

– Deutsches Tastatur-Layout QWERTZ, mit Ziffernblock: 104 Tasten

– Verstellbarer Neigungswinkel: klappbare Füße, für entspannte Haltung beim Tippen

– Optische Funk-Maus mit 5 Tasten und Scrollrad, Ein/Aus-Schalter an der Unterseite

– Ergonomische Form mit gummierter Oberfläche: liegt angenehm in der Hand

– Umschaltbare Empfindlichkeit: 800, 1200 oder 1600 dpi für Hochpräzises Klicken

– Winziger USB-Funk-Empfänger für beide Geräte

– Systemvoraussetzungen: Windows XP 7/8/8.1/10 und OS X / macOS

– Stromversorgung Maus und Tastatur: je 2 Batterien Typ AAA / Micro

– Maße Maus: 108 x 62 x 40 mm, Gewicht: 60 g

– Maße Tastatur: 442 x 142 x 18 mm, Gewicht: 490 g

– Geräuscharme Tastatur und Maus inklusive USB-Funk-Empfänger, 4 Batterien und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107369633

Preis: 17,95 EUR

Bestell-Nr. PX-4180-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-PX4180-1112.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/VHBJmeRA

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

