GeneralKeys Kompakte USB-Multimedia-Tastatur „Light Key“

Besser Arbeiten: niedriger Tastenhub und beleuchtete Tasten

– Für Besser- und Nachtarbeiter: ultraleise und mit blauer Tastenbeleuchtung

– Alles was das Multimedia-Herz höher schlagen lässt, erfüllen die acht Zusatztasten

– Sofort startklar: Plug&Play-Funktion, keine Treiber notwendig

Diese Multimedia-Tastatur von GeneralKeys hebt sich vom schlichten, grauen Alltag der Keyboards ab. Die schwarzen Blenden geben der Tastatur einen besonders edlen Touch.

Ein kräftiges Blau lässt alle Tasten praktisch glühen. So kann man auch in völliger Dunkelheit die Tasten ohne Probleme erkennen. Auch genial für Nachtarbeiter!

Auch technisch trumpft die „Light Key“ auf: Die spezielle Soft-Aufhängung und der niedrige Tastenhub machen auch langes Tippen äußerst angenehm. Alles was das Multimedia-Herz höher schlagen lässt, erfüllen die acht Zusatztasten.

So steuert man bequem per Tastendruck E-Mail-Programm, Webbrowser und Favoriten-Webseiten an. Auch der Mediaplayer lässt sich kinderleicht mit den Zusatztasten bedienen.

– Ergonomische Multimedia-Tastatur mit blauer Tastenbeleuchtung

– Schwarz glänzende Blenden

– 112 Tasten mit niedrigem Tastenhub

– 8 praktische Sondertasten: Öffnen des Standard-E-Mail-Programms, Webbrowser, Favoriten-Webseiten, Internetsuche, Wiedergabe vom Mediaplayer, Lautstärkenregelung, An-/Aus Schalter für die Tastenbeleuchtung

– Sofort startklar: dank Plug & Play ohne Treiber-Installation

– Deutsches Tastaturlayout mit Umlauten

– Kompakte Maße dank platzsparendem Layout

– Maße: 40,6 x 16,3 x 2,3 cm, Gewicht: 650 g

– Inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107111201

Preis: 23,99 EUR

Bestell-Nr. PX-8540-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-PX8540-1112.shtml

Presseinformationen mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/uxBJGefT

