GeneralKeys Funk-Tastatur, farbige Beleuchtung, Slim

Den PC oder Laptop bequem per Funk steuern – auch im Dunkeln

– Deutsches QWERTZ-Layout mit 110 Tasten inklusive Ziffernblock

– Farbige Hintergrundbeleuchtung einstellbar in 7 Farben

– Bis zu 10 m Funk-Reichweite

– Ergonomische Scissor-Tasten für leises, leichtes und präzises Tippen

– Extra-schlankes, edles Design

– Li-Ion-Akku für bis zu 500 Stunden im Stromspar-Modus

Computer und Laptop bequem aus der Ferne bedienen: Die Funk-Verbindung reicht bis zu 10 Meter weit! So steuert man beispielsweise Filme und Musik auf dem PC auch vom Sofa aus.

Im Dunkeln den Überblick behalten: Dank Hintergrundbeleuchtung treffen die Finger auch bei Dunkelheit die Tasten. Die Farbe wählt man ganz nach Wunsch aus 7 Einstellungen aus.

Extra-leise und präzise tippen dank der Scissor-Tasten-Technologie. Ihre spezielle Federung sorgt für besonders kurze Tastenwege und hohen Tipp-Komfort. So geht Chatten und Arbeiten noch leichter von der Hand!

Echter Blickfang für den Schreibtisch: Die schlanke Funk-Tastatur von GeneralKeys liegt elegant auf jeder Unterlage – dank 4 Gummi-Noppen rutschsicher! Ein wahrer Hingucker fürs Büro oder das Zuhause.

– Funk-Tastatur in edlem Slim-Design

– 110 Tasten: deutsches Tastatur-Layout (QWERTZ) mit Umlauten und Nummern-Block

– Farbige Hintergrundbeleuchtung einstellbar: grün, blau, rot, hellblau, rosa, gelb, weiß

– Ergonomische Scissor-Tasten für leises, leichtes und präzises Tippen

– 2,4-GHz-Funkverbindung mit bis zu 10 m Reichweite

– Rutschsicherer Stand dank 4 Gummi-Noppen

– Lade-Anschluss: Micro-USB

– Systemvoraussetzungen: Windows 7/8/8.1/10, OS X / macOS, Linux

– Li-Ion-Akku mit 2.000 mAh für bis zu 13 Stunden Nutzungsdauer, 500 Stunden im Stromspar-Modus, lädt per USB (Netzteil nicht enthalten)

– Maße: 427 x 129 x 16 mm, Gewicht: 494 g

– Tastatur inklusive USB-Funk-Empfänger, USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107390293

