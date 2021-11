Gemeinsam mit Nepomuck und Finn spannende Abenteuer erleben

Kobold Nepomuck und Mäuserich Finn nehmen den Leser in „Neue Abenteuer mit Nepomuck und Finn“ auf spannende Abenteuer mit. Und am Ende des Buches warten viele Überraschungen. Neugierig geworden?

Buchbeschreibung:

Kobold Nepomuck und Mäuserich Finn nehmen Dich auf spannende Abenteuer mit.

Sei gewiss, wo die zwei auftauchen, ist immer etwas los. Sie haben es nämlich faustdick hinter den Ohren und sind stets zu neuen Späßen aufgelegt. Freundschaft und gegenseitiges Vertrauen sind sehr wichtige Aspekte in dieser Geschichte. Denn, wer wünscht sich nicht einen Freund, auf den er sich voll und ganz verlassen kann?! Zusätzlich gibt es passende Ausmalbilder zum Text.

So kannst Du Deiner Kreativität freien Lauf lassen und das Buch nach Deinen Vorstellungen mitgestalten.

Natürlich warten am Ende auch noch ein paar tolle Überraschungen auf Dich!

Neugierig geworden?

Dann nichts wie los!

Leseprobe:

Kleine Diebe

„Schnuppert mal, das duftet so gut.“ Felix kleines Näschen zuckt aufgeregt, und auch Finn wittert jetzt etwas ausgesprochen Köstliches.

„Das kommt aus der Backstube! Bäcker Haferkorn hat wieder Plätzchen im Ofen!“, jubelt der Kobold und reibt sich die Hände. In seiner Vorfreude leckt er sich genüsslich über die Lippen.

„Kommt mit, meine Herren, wir unternehmen eine Extratour!“ Die Mäuse schauen sich verdutzt an. Nepomuck winkt ihnen aufgeregt.

„Wir schleichen uns leise davon, damit die Kinder nichts merken.“

Doch die sind in ihr Spiel vertieft, und so können die drei ungesehen verschwinden.

„Da steht wieder ein Blech zum Abkühlen auf dem Fensterbrett“, flüstert Nepomuck.

„Soll ich schon mal kosten gehen?“, fragt Finn. Aber der Kobold schüttelt den Kopf.

„Ich hangele mich hoch und werfe euch dann Kekse runter.“ Geschickt klettert er auf einen Baumstumpf und streckt begehrlich die Hand aus. Dabei kommt er an das heiße Blech. Ein Schrei – und es liegt mitsamt den Plätzchen unten. Felix weicht erschrocken zurück, aber Finn fragt besorgt: „Hast du dir wehgetan, mein Freund?“ Nepomuck will gerade verneinen, da spürt er plötzlich eine kalte Hand im Nacken.

„Ha! Habe ich dich endlich erwischt!? Da schau einer an! Und Helfer hast du auch noch! Drei kleine Diebe! Ja, was mache ich denn nur mit euch?!“

Finn und Felix sind wie erstarrt. Sollen sie weglaufen? Aber dann würden sie ja Nepomuck im Stich lassen. Und das geht gar nicht! Zitternd schauen sie in das wutverzerrte Gesicht des Bäckers und warten ab, was als nächstes geschieht …

© Kummer/ Erdiç

Trailer:



Produktinformation:

Taschenbuch: 112 Seiten

ISBN-10: 3749454280

ISBN-13: 978-3749454280

Auch als E-Book erhältlich!

Nepomuck und Finn haben auch eine Seite bei Facebook.

Dort stellen sie ihren menschlichen Freunden interessante Bücher und Seiten vor.

Ebenso berichten sie natürlich von sich, denn ihre Menschenfreunde liegen ihnen sehr am Herzen.

Ein Besuch lohnt sich.

https://www.facebook.com/Neues-von-Nepomuck-und-Finn-114170493329312/

Hier treiben Nepomuck und Finn auch gemeinsam ihr Unwesen:

Nepomucks und Finns Backstube, ISBN: 978-3-7543-7358-3

Nepomuck und Finn: Mission Umweltschutz, ISBN: 978-3-7519-9747-8

Ostern mit Nepomuck und Finn, ISBN: 978-3-7504-0772-5

Weihnachten mit Nepomuck und Finn, ISBN: 978-3-7448-9014-4

Mehr über Nepomuck und Finn unter:

https://nepomuck-und-finn.jimdosite.com/

Wichtiger Hinweis: Bücher, die bei Amazon derzeit nicht verfügbar sind, mit Versandgebühr oder zu überteuertem Preis von Zwischenhändlern angeboten werden, finden Sie oftmals versandkostenfrei in anderen Online-Shops wie z.B. Thalia, buch24.de, Weltbild, Hugendubel, bücher.de oder BoD. Es kostet nichts außer ein wenig Zeit, sich zu informieren.



Pressekontaktdaten:

Britta Kummer

Rollmannstrasse

D – 58256 Ennepetal

info.britta-kummer@t-online.de