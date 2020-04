Gehegebau für Savannah-Katzen

Erste professionelle Hilfe Deutschlands beim Freigehegebau für Savannah- und Hydridkatzen.

Manche würden gerne eine Savannah-Katze halten, sind sich aber bezüglich der Anforderungen an ein Außengehege und Bau, mitsamt Badebeckens oder Klettermöglichkeiten unsicher.

Gehege als Bedingung für Savannah-Katzen

Savannah-Katzen bzw. Hybridkatzen ab der 5. Filialgeneration sind in der Haltung domestizierten Hauskatzen gleichgestellt, jedoch sind für die niedrigeren Filialgenerationen F1 – F4 spezifische Maße des Freigeheges festgelegt, die sich nach Anzahl der Katzen richten.

Diese gesetzlichen Bestimmungen sind aufgrund des hohen Wildanteils eine zwingende Auflage zur Haltung einer Savannahkatze der Filialgenerationen F1 bis F4.

Infos unter: https://www.savannahcat.de/savannah-faq-html/

Es gilt die Wahl des richtigen Bodensubstrats und eines Wasserbeckens, auch der Bau von Versteck- und Klettermöglichkeiten im Außengehege und die geeignete Bepflanzung sind gesetzlich reglementiert.

Gehege-Hürde überwinden mit Gehegebau-Profis

Für die meisten stellt das Gehege eine unüberwindbare Hürde bei der Anschaffung einer Savannah-Katze dar und sie entsagen dem Traum von einer eigenen Wildkatze.

Hier gibt es erstmalig in Deutschland eine Hilfestellung seitens geschulter Handwerker, die mit jedweder notwendigen Ausstattung eines Geheges vertraut sind und mit adäquaten Materialien ein sicheres und artgerechtes Außengehege bauen.

Auch, wenn man einer reinen Wohnungskatze über “frei gehen” einen Gefallen mit der Errichtung eines Außengeheges kredenzen möchte, wird diese Ihnen sicher ein Leben lang dafür danken und das Gehege als “Logport” ihrer neu “gesicherten Freiheit” annehmen.

Gehege-Konstrukteure nach Norm

Die Handwerker haben sich speziell auf den Gehegebau für Hybridkatzen spezialisiert und kennen alle Anforderungen, hinsichtlich derer ein Freigehege für Savannah-Katzen normiert sein sollte. So wird für ausreichend Raum, Mindesthöhe von 2,50 m, Klettermöglichkeiten wie auch für Liegemöglichkeiten, erhöhte Ebenen und Sichtblenden seitens der Fachleute der Gehegekonstruktion gesorgt – in Absprache mit den individuellen Einrichtungswünschen der Katzenhalter, als auch konform zu den gesetzlichen Vorschriften.

Konstrukteure im Herzen Deutschlands mit Herz für Katzen

Die Einsätze der Handwerker erfolgen zügig und kompetent, denn ihre Herzen schlagen für Hybridkatzen und deren Halter eine Schneise zum Überwinden der prekären Angelegenheit des Errichtens eines freien Geheges mitsamt der formalen Restriktionen in Form, Funktion, Größe und Ausstattung.

Vorläufig ist der Gehegebau-Service auf den Norden Baden-Württembergs, auf Rheinland-Pfalz, Hessen und Wiesbaden beschränkt, jedoch sind nach Absprache auch weiter entfernte Gehege-Projekte realisierbar.

Infos finden Sie unter: https://www.savannahcat.de/gehegebau-fuer-hybridkatzen/

Modulare Gehegekonstruktion

Für die Haltung mehrerer Savannahkatzen sollten verbindbare Einzelgehege oder Abtrenngehege mit spezifischen Maßen vorhanden sein. Wer sich zuerst eine Savannahkatze anschaffen möchte, sich aber dann (sicher) in das charmante Wesen der sphinxhaften, grazilen Schönheiten verliebt und sich eine weitere oder mehrere Savannahs zulegen möchte, hat mit der modularen Art des Gehegebaus formvollendend vorgesorgt.

Spätere Anbauten oder räumliche Erweiterungen können mühelos nachträglich integriert werden und der Service richtet sich stets ganz nach den Wünschen der Katzenhalter, so dass auch erhabenen Erwartungen in jeder Hinsicht und allerbester Weise entsprochen werden.

Die Gehegekonstrukteure verfügen über hervorragende, fundierte Fachkenntnisse und verwenden beständige sowie sichere Materialien, die eine Langlebigkeit garantieren: Denn Savannah Katzen können ein – für Katzen – hohes Alter von über 20 Jahren erreichen.

