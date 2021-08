Gegen Gestank, Schmutz und Ungeziefer

Marcell Engel, Tatortreiniger und Geschäftsführer des Frankfurter Unternehmens Akut SOS Clean GmbH ist bekannt aus Funk und Fernsehen. Nun finden seine Spezialprodukte im Onlineshop reißenden Absatz.

Produktlinie von Tatortreiniger Marcell Engel sorgt für Furore

Frankfurt/Bad Soden, 04.08.2021. „Für mich ist es die logische Konsequenz meiner täglichen Arbeit und vielfältigen Erfahrungen“, sagt Marcell Engel, Tatortreiniger und Geschäftsführer des Frankfurter Spezialunternehmens Akut SOS Clean GmbH. Gemeint ist damit seine eigene Produktlinie, die Lösungen für alle Bereiche rund um Reinigen, Desinfizieren, Bekämpfen von Schädlingen und Neutralisieren von extremen Gerüchen bietet. Seit 27 Jahren ist er als Tatortreiniger und Desinfektor im Einsatz und hat früh festgestellt, dass er für viele Herausforderungen vergeblich nach geeigneten Mitteln am Markt gesucht hat.

So kreierte er eigene Spezialmischungen, wobei ihm seine chemischen Kenntnisse zugutekamen. Im nächsten Schritt folgte die Zusammenarbeit mit Experten und dann ein hauseigenes Labor. „So bin ich zunächst quasi in die Produktentwicklung hineingerutscht“, sagt er dazu. Was ihn gleichermaßen verblüfft und freut: „Die Produkte sind seit einem Jahr in unserem Shop https://www.akutsosclean.shop sowie bei Ebay und Amazon zu kaufen und finden weit über die professionellen Einsätze in Gewerbe und Industrie großen Anklang.“ Immer mehr Endverbraucher greifen auf die wirksamen Produkte zurück, bei deren Entwicklung großer Wert auf die Basis biologischer Prinzipien gelegt wird. Über zwei Jahrzehnte praktische Erfahrungen und breit gefächertes Know-how fließen dabei ein. Das schätzen inzwischen Anwender der unterschiedlichsten Bereiche. So haben beispielsweise die Branche der Kfz-Aufbereiter, darüber hinaus Autoliebhaber und viele Nutzer mehr, die Produkte für sich entdeckt.

Besonders gut kommt etwa das Teppichreiniger-Hochkonzentrat Ultra Clean Carpet an. Auch Jannis Bunte, Betreiber des Blogs „Autoverrückt“ ist von der Wirksamkeit überzeugt: „Das Ultra Clean Carpet eignet sich hervorragend zur schonenden Reinigung von Polstern und Stoffoberflächen im Fahrzeuginnenraum. Auch ohne Bürsteneinsatz – nur mit der Nutzung eines feuchten Mikrofasertuches – lassen sich Verschmutzungen einfach entfernen. Die besten Ergebnisse werden mit der anschließenden Nutzung eines Nasssaugers erzielt“.

Die Besonderheit: Es ist frei von farbverändernden Zusätzen, schont Gewebe und Material und eignet sich zur Grundreinigung und Fleckenentfernung. Das Konzentrat bekämpft alle Fleckarten wie Urin, Getränke, Fette oder Lebensmittel auf Teppichen und textilen Böden, Sofas, Matratzen und viele mehr.

Auch die Produkte wie Smoke-off und Smell-off, die in Fahrzeugen, Hotels, Häusern und Wohnungen unangenehmen Gerüchen den Garaus bereiten – allem voran beißend-nachhaltigem Gestank wie beispielsweise von Zigarren – finden ebenfalls hohen Absatz. Extreme Gerüche, die durch Verwesung, Brand, Buttersäure, Tieren, Fäkalien und Müll entstehen, beseitigt das Katalysator-Spray Smell-off schnell und effektiv.

Die Akzeptanz aller Produkte, überhaupt des Shops, hat Marcell Engel dazu inspiriert, diesen kontinuierlich zu erweitern. Gemeinsam mit Experten plant er, innovative Spezialprodukte für andere artverwandte Felder zu entwickeln. „Ich denke da an die Bereiche Gesundheit und Fitness. Das ist aus meiner Sicht eine spannende Ergänzung und schließt Nischen“, erklärt der Unternehmer und Tatortreiniger http://www.marcellengel.com abschließend.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Akut SOS Clean GmbH

Herr Marcell Engel

Bettinastr. 30

60325 Frankfurt

Deutschland

fon ..: +49 69 958 608 85

web ..: http://www.akutsosclean.com

email : presse@akutsosclean.de

Die Gründung des Unternehmens Akut SOS Clean GmbH geht auf das Jahr 1994 zurück. Im Laufe der Jahre hat Marcell Engel das Dienstleistungsangebot seines Unternehmens kontinuierlich erweitert. Heute umfassen die Kernkompetenzen alle Bereiche um schnelle und fachgerechte Desinfektion, Reinigung und Dekontamination. Dabei reicht das Spektrum vom Katastrophenschutz im Fall einer Epidemie/Pandemie über Beseitigung giftiger Substanzen bis hin zu Desinfektionen von Massenverkehrsmitteln und Gebäuden.

Weiter ist das Spezialunternehmen im Bereich von Reinigungen jeglicher Verschmutzung, Verunreinigung und Geruchsbelästigung im Einsatz. Etwa bei Wasser- und Brandschäden, Messiewohnungen, Tatortreinigung, Graffiti, Großküchen und vieles mehr. Derzeit bietet Akut SOS über 50 Dienstleistungen in den Bereichen der Hygiene, Desinfektion und Schädlingsbekämpfung an. Zu den Auftraggebern gehören Behörden, Unternehmen aus Industrie, Wirtschaft und Gewerbe sowie Privatpersonen, deutschlandweit und auch im Ausland. Zudem engagiert sich Marcell Engel in Forschung und Wissenschaft und hat eine eigene Produktreihe entwickelt.

Pressekontakt:

Gesekus.Communication

Frau Marion Döbber

Kiliansgraben 15

99974 Mühlhausen

fon ..: +49 69 95860885

web ..: http://www.akutsosclean.com/presse

email : presse@akutsosclean.de