Gegen den Konsumwahnsinn: Leben nach Maß bietet nachhaltige Lebens- und Kleidungskonzepte

Gegen den Konsumwahnsinn:

Fulda, 5. November 2020 – Mit Leben nach Maß geht unter www.lebennachmass.de eine Marke für den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen sowie eine Rückbesinnung auf alte Werte und Traditionen an den Start. Statt flüchtigem Konsum, stehen bei Leben nach Maß ein wertschätzender Umgang mit der Umwelt und letztendlich mit sich selbst im Mittelpunkt. Zum Start der Marke bietet das Unternehmen zunächst maßgeschneiderte Kleidungsstücke an.

“Wir bieten nachhaltige und individuelle Kleidungskonzepte, statt den schnellen Einkauf von der Stange”, erklärt Silke Berg, Inhaberin von Leben nach Maß. “Unsere Kleidung wird ausschließlich von hochwertigen Herstellern in Europa angefertigt. Unsere Devise lautet: Weniger ist mehr. Das geben wir auch an unsere Kunden weiter indem wir ihnen dabei helfen, statt einem überfüllten Kleiderschrank für jeden Anlass ein richtiges Kleidungsstück passgenau im Schrank zu haben sowie vorhandene Kleidung geschickt zu mehreren Looks zu kombinieren,” erklärt sie weiter das Konzept. “Dabei halten wir uns bewusst von schnelllebigen Modetrends fern, sondern greifen auf klassische und langlebige Trends zurück.”

Die Rückbesinnung auf alte Werte und Traditionen spielt dabei eine zentrale Rolle. Noch heute werden vor allem in Adelskreisen hochwertige Kleidungsstücke an die nächste Generation weitervererbt. Auch das Ausbessern von Kleidung gehört in England zum Schneiderhandwerk. Diese Tradition will Leben nach Mass nun auch in Deutschland wieder etablieren und verbindet die Marke gezielt mit handwerklich maßangefertigter Kleidung und einer Beratung für ein individuelles Kleidungskonzept. Dazu gehört auch eine Beratung zu den einzelnen Dresscodes, die zu einem stilsicheren Auftritt zu jedem Anlass gehören.

In einem nächsten Schritt wird das Angebot von Leben nach Mass um ausgewählte und nachhaltig arbeitende Händler von Stoffen, Accessoires, Lebensmitteln und vielem mehr, erweitert.

Leben nach Maß verbindet traditionelles Schneiderhandwerk mit einem individuellen Kleidungskonzept. Als zertifizierte Etikette- und Kniggetrainer beraten wir unsere Kunden in allen Fragen zu ihrem stilvollen Auftreten.

Angelehnt an die Tradition der englischen Maßschneider, finden regelmäßige Maßtage in Hotels statt. Dort wird nach Anmeldung in entspannter Atmosphäre und bei einem guten Whiskey oder Rum von einem ausgebildete Schneider bei jedem Kunden individuell Maß genommen,passende Stoffe ausgesucht und die Details für die Fertigung jedesexklusiven Einzelstücks festgelegt.

