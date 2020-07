Geeignete Verkabelung in der Bauphase einplanen

S Haus der Sparkasse Rhein-Nahe in Bad Kreuznach Witten, 23. Juli 2020. Die Idee: Die Immobilienkunden in einem außergewöhnlichen Umfeld beraten. Die Umsetzung: Äußerst ansprechend gelungen. Die Beratungsräume im S Haus in Bad Kreuznach greifen verschiedene Wohnsituationen auf - zeitlos in Szene gesetzt mit dem Design-Sichtboden PANDOMO Loft von Ardex. Im S Haus wurden völlig neue Beratungs- und Arbeitskonzepte verwirklicht. Beraten wird in typischen Wohnräumen. So...