GEBRÜDER PETERS auf Wachstumskurs

GEBRÜDER PETERS übernimmt MSR-Technik Unternehmen Emmert & Scholze GmbH aus Zirndorf und wächst weiter

GEBRÜDER PETERS ist ein in der vierten Generation geführtes Familienunternehmen in der Handwerksbranche. Die Firma besteht nun schon seit über 115 Jahren und befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs! Als Komplettanbieter für Technische Gebäudeausrüstung bietet GEBRÜDER PETERS Dienstleitungen in den Bereichen Elektrotechnik, MSR-Technik, Heizungs-, Raumluft-, Klima- und Sanitärtechnik, Gebäudemanagement, Stahlbau sowie Rohrleitungs- und Anlagenbau an. Das mittelständische Unternehmen beschäftigt mittlerweile rund 850 Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 108 Millionen Euro. International ansässig an insgesamt acht Standorten, ist der Betrieb über die letzten Jahre fortwährend gewachsen.

Mit der Übernahme der mittelständischen Firma Emmert & Scholze GmbH kann GEBRÜDER PETERS nun seinen Bereich MSR-Technik weiter ausbauen. Das Zirndorfer Unternehmen besteht bereits seit 1996, es bietet umfassende Dienstleistungen im Bereich MSR-Technik an. Dazu zählen Steuerungs- und Regelsysteme in der Gebäudeautomation sowie der Zutrittskontrolle und Videoüberwachung.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2022 ist die Emmert & Scholze GmbH von der GEBRÜDER PETERS Gebäudetechnik GmbH mit Sitz in Ingolstadt übernommen worden. „Mit Emmert & Scholze erweitern wir unseren Geschäftsbereich MSR-Technik durch einen kompetenten Partner, insbesondere in der Region Nürnberg“, so Fritz F. Peters, Geschäftsführer der GEBRÜDER PETERS Gebäudetechnik GmbH. „Unser Büro in Nürnberg ist ab sofort Ansprechpartner in der Gebäudetechnik für unsere Kunden im fränkischen Raum. Wir freuen uns, dass wir mit dem kompetenten Team von Emmert & Scholze unseren Bereich MSR-Technik vor Ort weiter ausbauen können.“

