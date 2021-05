Neustadt an der Weinstraße

Es ist nicht immer einfach, einen Gebrauchtwagen mit hoher Laufleistung zu verkaufen. Private Interessenten verunsichert eine hohe Kilometerleistung oftmals und sie fragen sich, wie zuverlässig ein solcher Gebrauchtwagen sein kann. Bei diesen Autos handelt es sich häufig um ehemalige Leasingfahrzeuge oder Firmenwagen, die in Neustadt an der Weinstraße angemeldet waren. Bei aller Unsicherheit kann man also nicht selten davon ausgehen, dass das Fahrzeug bis zu seinem Verkauf zuverlässig gewartet wurde und auch hinsichtlich der Verschleißteile auf einem guten Stand ist. Dennoch schrecken viele Käufer vor dem Kauf eines Gebrauchtwagens mit hoher Laufleistung zurück. Jenseits der 100.000-Kilometer-Grenze ist es ausgesprochen schwierig, auf direktem Wege einen privaten Interessenten für den Gebrauchten zu gewinnen. Anders sieht das beim Neustadt an der Weinstraße aus.

Die Mitarbeiter des Neustadt an der Weinstraße kennen zum einen die Modelle, die sich seit langer Zeit als Dauerläufer etabliert haben und bekannt dafür sind, viele Kilometer ohne nennenswerte Mängel absolvieren zu können. Zum anderen sind sie aufgrund ihrer Expertise fähig, jedes zum Verkauf stehende individuelle Fahrzeug verlässlich einschätzen zu können. Ein Anruf lohnt also in jedem Fall und erspart dem Verkäufer lange Wege, wochenlanges Suchen und zahlreiche Absagen. Der Neustadt an der Weinstraße kann für nahezu jeden Gebrauchtwagen ein attraktives Angebot abgeben – unabhängig von seinem Alter, der Kilometerleistung und dem allgemeinen Zustand.

Gebrauchtwagen jeder Marke und aller Modelle: Der Neustadt an der Weinstraße gibt für jedes Auto ein attraktives Angebot ab

Seit vielen Jahren hat sich der Neustadt an der Weinstraße den Ruf erworben, auch „hoffnungslose Fälle“ anzukaufen. Unter diese Kategorie fallen zum einen Youngtimer mit ausgeprägten Rostschäden, aber auch Gebrauchtwagen mit hoher Laufleistung und Fahrzeuge mit Getriebeschaden. Selbst Unfallwagen mit Totalschaden werden in den meisten Fällen vom Neustadt an der Weinstraße zu einem überzeugenden Kurs übernommen. Attraktiv ist für den Verkäufer auch der Service des Händlers, das Auto innerhalb Münchens vor Ort beim Kunden zu begutachten. Der Verkäufer muss lediglich die Fahrzeugpapiere bereit halten, damit der Neustadt an der Weinstraße den Grundwert nach Schwacke ermitteln kann. Dann folgt die individuelle Beurteilung, in die sowohl die Schwächen des Fahrzeugs als auch eventuelle Sonderausstattungen oder eine neuwertige Bereifung mit einfließen. Auch Faktoren, wie zum Beispiel die Nutzung des Fahrzeuges als reines Nichtraucherauto, können die Bewertung positiv beeinflussen.

Motorraum und Lackierung werden ebenso gründlich überprüft wie der Zustand des Innenraums und sein Pflegezustand. Am Ende der Begutachtung, die vielleicht eine halbe Stunde Zeit in Anspruch nimmt, wird dem Besitzer des Gebrauchtwagens eine konkrete Ankauf-Offerte unterbreitet. Überzeugt ihn dieses Angebot, kann der Verkauf unmittelbar und unkompliziert abgewickelt werden. Der Neustadt an der Weinstraße übernimmt den Gebrauchtwagen samt seiner Papiere gegen sofortige Barzahlung. Mit dieser Transaktion ist der Aufwand für den Verkäufer auch schon erledigt. Sämtliche mit dem Verkauf in Zusammenhang stehenden Formalitäten übernimmt der Neustadt an der Weinstraße zuverlässig und zeitnah.

Nehmen Sie am besten noch heute Kontakt zu uns auf, wenn Sie einen Gebrauchtwagen mit hoher Laufleistung, einen Unfallwagen mit und ohne Totalschaden oder einen Gebrauchtwagen mit und ohne TÜV verkaufen möchten. Unser Angebot wird Sie überzeugen!

Pressekontakt:

Essa El-lahib

Autoankauf

Telefon: 015203281158

E-Mail: info@autoankauf-fix.de

Web: https://autoankauf-fix.de

