GEBACKEN – GELIEFERT

MALZERS Backstube und Bakerix beginnen Kooperation im Ruhrgebiet

– Schneller Lieferdienst von Filialen zu Kunden ist Auftakt einer langfristigen Kooperation

– Zusammenarbeit zwischen Bäckerei-Filialisten und disruptivem Liefer-Startup zeigt, wie etablierte Bäckereien ihren Service erweitern können

– Nach dem Bakerix-Start in Hamburg mit Dat Backhus bringt das Berliner Startup seinen Service nun gemeinsam mit MALZERS ins Ruhrgebiet

Gelsenkirchen/Dortmund/Berlin, 11.01.2022 – Die frischen Erzeugnisse der Gelsenkirchener Traditionsbäckerei Malzers Backstube, kurz „MALZERS“, werden ab sofort durch das Berliner Startup Bakerix an Kunden ausgeliefert. Den Startschuss setzte der Lieferdienst Ende November am Standort Hamburg. Durch die positive Kundenresonanz fiel die Entscheidung der Ausweitung des Liefergebietes auf das nächste Ballungsgebiet nicht schwer.

MALZERS gehört zu den führenden Bäckerei-Unternehmen im Ruhrgebiet. Das Unternehmen setzt bei seinem Produktangebot auf Innovation mit der langjährigen Erfahrung seit seiner Gründung im Jahr 1901 und schafft dabei einen Spagat zwischen Trend und Tradition. Nun geht das Gelsenkirchener Unternehmen in Kooperation mit dem Lieferservice Bakerix einen Schritt weiter und bietet frische Backwaren auf Bestellung an. Christian Scherpel, geschäftsführender Gesellschafter von MALZERS in 5-ter Generation, betont: „Als Bäckerei-Filialist im Ruhrgebiet ist unsere Kompetenz die Herstellung erstklassiger Produkte sowie ein starkes Filialnetz. Das schätzen unsere Kunden. In Zeiten von e-Commerce und Kundenzentrierung sind Verkaufs- und Lieferwege bis zur Haustür eine zusätzliche Kompetenz. Hier verstärken wir uns mit unserem Kooperationspartner Bakerix um auch zukünftig zu den führenden Marken unserer Branche zu zählen.“

Der neue Liefer-Service von Bakerix ist ab sofort für das City-Gebiet von Dortmund – von der Innenstadt bis zum Ostfriedhof und bis zur B1, über das Kreuzviertel bis hin zu Teilen der Nordstadt – auf der Bakerix-Website www.bakerix.de verfügbar. Mit einem Mausklick landen interessierte Kunden in der Produktauswahl und können in wenigen Schritten Brote, Brötchen, Feingebäck, Kuchen, Snacks uvm. auswählen, einfach online bezahlen und geliefert bekommen. Die Lieferung erfolgt dann je nach Belieben zu einem fest definierten Zeitfenster (bspw. als Vorbestellung für das Wochenend-Frühstück) oder direkt mit einer Lieferzeit zwischen 10 bis 30 Minuten. Aktuell ist der Dienst verfügbar im jeweiligen Liefergebiet von Montag bis Sonntag ab 7 Uhr bis in den Nachmittag: „Bakerix ist absoluter Zeitgeist und bringt ein Traditionsprodukt frisch auf den Küchen- bzw. Bürotisch. In Hamburg haben wir schon viel lernen können und so sind wir stolz, nun auch im Ruhrgebiet durchzustarten. Wir sind ein Berliner Startup, drei von vier Gründern sind jedoch Ruhrgebiets-Kinder. Daher freuen wir uns über den direkten Schritt in unsere Heimatregion. Wir ermöglichen unseren Kunden wertvolle Zeitersparnis – kein Schlangestehen, direkt erkennbare Warenverfügbarkeit, einfache Bestellung. Ob an Werktagen oder am Wochenende, Privatpersonen und Unternehmen erkennen zunehmend den Mehrwert, für Frühstück, Meetings oder Veranstaltungen bei Bakerix zu bestellen. Dass nun nach Dat Backhaus auch MALZERS auf den Bakerix-Service setzt, freut uns sehr!“, betont Mirco Grübel, Mitgründer von Bakerix.

Jede Woche ein neuer Standort

Die Geschäftsführung von Bakerix – Christian Chyzyk, Mirco Grübel und Stefan Heyne – verfolgt einen sehr dynamischen Plan. Aktuell wird das Liefergebiet durchschnittliche jede Woche um einen Standort erweitert. So wird der Service kurzfristig auch in Essen gestartet und weitere Regionen sind bereits in Planung.

Für 2022 rückt die Plattform die weitere Automatisierung der Bestellabläufe in den Mittelpunkt und wird dank maschinellen Lernens und Künstlicher Intelligenz den Bakerix-Service ständig erweitern und so perfektionieren.

Über Bakerix

Das von Christian Chyzyk, Mirco Grübel und Stefan Heyne gegründete Startup Bakerix will nichts weniger als das Bäckerei-Handwerk auf das nächste digitale Level bringen. Privat- und Geschäftskunden bietet das junge Unternehmen sorgenfreies Bestellen und Erhalten von frischen Backwaren. Neben einer starken Fokussierung auf Kunden- und Partnerbedürfnisse liegt dem Bakerix-Management ein Miteinander auf Augenhöhe mit den Mitarbeitern am Herzen, die die Ware ausliefern. Das Gründerteam verfügt hier über langjährige Erfahrung, um einen nachhaltigen Service für Gesellschaft und Umwelt zu erbringen und so Deutschlands Frische-Lieferdienst Nummer eins zu werden.

Über die Malzers Backstube GmbH & Co. KG

MALZERS Backstube ist ein Unternehmen mit einer 120-Jährigen Tradition: Seine Ursprünge gehen auf eine Handwerksbäckerei zurück, die schon 1901 im Ruhrgebiet angesiedelt war. Seit 1979 setzt der Betrieb auf Expansion und ist in vielen Innenstädten im Ruhrgebiet mit Bäckereien und Cafes präsent. Durch eine Positionierung in den Vorkassenzonen bekannter Supermärkte rundet MALZERS das Serviceangebot dieser Einzelhändler ab. In mehr als 150 Filialen sorgen über 2800 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und 100 Azubis dafür, dass die Kunden jeden Tag frisches Brot und knackig frische Brötchen bekommen.

Malzers ist nachhaltig – die Bäckerei setzt auf regionale Partnerschaften – so werden 80 % aller Waren und Dienstleistungen aus NRW bezogen und somit Lieferwege möglichst kurz gehalten. Mit dem eigenen Blockheizkraftwerk erzeugt MALZERS 75 % eigenen Strom und nutzt 100 % der Abwärme zur Warmwasserversorgung. Die hausinterne Energiemanagement-Abteilung arbeitet auf Hochtouren an der Reduktion des eigenen Energieverbrauches.

Weitere Infos unter malzers.de und unter facebook.com/malzers

