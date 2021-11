Gastronomie-Reinigung: Porentief rein und virenfrei!

Reinigung in der Gastronomie – das ist für Gäste wie Angestellte wichtig. Denn Hygiene spielt hier eine besonders wichtige Rolle.

Für die Gastronomie gelten hohe Hygienestandards. Denn überall dort, wo mit Lebensmitteln hantiert wird, breiten sich Erreger gerne aus. Kommen zudem noch zahlreiche Menschen zusammen, ist das für die Ausbreitung von Keimen eine willkommene Gelegenheit. Das wollen Sie in Ihrem Unternehmen natürlich nicht – deshalb befassen Sie sich intensiv mit der Hygiene. Reinigung in der Gastronomie betrifft verschiedene Bereiche: Die Lebensmittelaufbewahrung wird anders behandelt als die Lebensmittelverarbeitung. Räume, in denen Gäste verkehren, sind noch einmal anderen Standards unterworfen. Wir erklären, worauf Sie wo in der Gastronomie-Reinigung achten sollten. Denn ein bisschen Wasser und Seife reichen natürlich nicht aus!

Erster Lockdown, zweiter Lockdown und jetzt 3G oder 2G: Der Umgang mit Erregern im Alltag ist besonders im Gastgewerbe ein sensibles Thema. Achten Sie in der Gastronomie-Reinigung auf die Einhaltung von Hygienekonzepten und Standards, müssen Sie Ihre Räume nicht schließen. Gepflegte, saubere Räume sind für Ihre Angestellten wie für Ihre Gäste sicher.

Aber wie genau sieht eine hygienisch einwandfreie Reinigung in der Gastronomie aus? Wir haben einen Leitfaden für Sie zusammengestellt. Der hilft Ihnen, Ihre Räume sauber und sicher zu halten. Natürlich ist dieser Ratgeber nicht auf Zeiten mit hohen Infektionszahlen beschränkt, sondern sorgt immer für die im Umgang mit Gästen und Lebensmitteln notwendige Sicherheit. Einmal fest in den Betriebsablauf eingebaut, brauchen Sie sich keine Gedanken mehr über Hygienestandards und Sicherheit in schwierigen Zeiten zu machen. Machen Sie die Reinigung in Ihrer Gastronomie zur Routine, dann können Sie sich auf die Zubereitung Ihrer Spezialitäten konzentrieren.

Fangen Sie bei Ihrem Waffen-Arsenal gegen Erreger und Keime an: Was haben Sie zu bieten? Wir empfehlen:

Fangen Sie bei Ihrem Waffen-Arsenal gegen Erreger und Keime an: Was haben Sie zu bieten? Wir empfehlen:

– seifenhaltige Reinigungsmittel für die Oberflächen

– Desinfektionsmittel für Oberflächen

– Chlorreiniger

– Reinigungsmittel mit entfettender Wirkung

– Fensterreiniger

– chemikalienbeständige Handschuhe

– Papiertücher

– Schwämme

– Reinigungsmittel für Metalloberflächen

– Zerstäuber

Jetzt weiterlesen unter: Consupa | Gastronomie-Reinigung: Porentief rein und virenfrei!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Codevertise Gmbh – Consupa.de

Herr Cem Maxelon

Lindenstr. 14

50674 Köln

Deutschland

fon ..: +4922195491780

web ..: https://consupa.de/

email : sales@consupa.de

Das Portal für glänzende Leistungen rund um Haus, Wohnung & Büro.

Pressekontakt:

Consupa.de

Herr Cem Maxelon

Lindenstr. 14

50674 Köln

fon ..: +4922195491780

web ..: https://consupa.de/

email : sales@consupa.de