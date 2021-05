„GAS TO GO“: Grill-Gasflaschen aus dem Automaten

HanseWerk-Tochter Schleswig-Holstein Netz wechselt "graue Kästen" in den Straßen Achtern Knick, Rehkamp und Schlangenweg aus. Die Erneuerung der Kabelverteilerschränke in der Gemeinde Dassendorf geht weiter. Am 11. Mai tauscht die HanseWerk-Tochter Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) vier Verteilerschränke in der Straße Achtern Knick aus, am 12. Mai vier weitere im Rehkamp und im Schlangenweg. Die Kosten für die Modernisierungsmaßnahme belaufen sich auf rund 10.000 Euro....