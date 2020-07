Gartner: Snow Software als “Leader” für SAM-Tools ausgezeichnet

Kostenfreie Softwarewartung für sechs Monate als Zeichen der Dankbarkeit für ihre Leistungen während der Corona-Krise - rund 50 Kunden in Deutschland mit mehr als 35.000 Mitarbeitern profitieren. Paderborn, 23. Juli 2020 - Net at Work GmbH, der Hersteller der modularen Secure-Mail-Gateway-Lösung NoSpamProxy aus Paderborn, bedankt sich in besonderer Weise bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen unter seinen Kunden und verzichtet auf erhebliche Wartungserlöse. Unternehmen verzichtet auf Erlöse in...