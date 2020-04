Gartner Peer Insights: Parasoft ist ‘Customers Choice’

Customers Choice spiegelt Bewertungen von Anwendern der Parasoft-Lösungen

Monrovia (USA)/Berlin – 2. April 2020 – Das Forschungs- und Beratungsunternehmen Gartner hat Parasoft, ein führendes Unternehmen im Bereich automatisierte Software-Testlösungen, als “Peer Insights Customer’s Choice” für Software-Testautomatisierung ausgezeichnet. Die Wahl von Gartner Peer Insights-Kunden basiert auf dem Feedback von tatsächlichen Anwendern. Gartner definiert den Markt für Software-Testautomatisierung als einen Markt, der Tools, Technologien, Komponenten und Dienstleistungen anbietet, die zusammen die entscheidenden Elemente des automatisierten Testens bilden.

Für die Auszeichnung hat Gartner Peer Insights im vergangenen Jahr Kundenbewertungen und Gesamtmarktbewertungen überprüft und eine unvoreingenommene Herangehensweise angewendet, um die objektiven Qualifikationskriterien aufrechtzuerhalten. Für Parasoft ist sie eine Anerkennung seiner über 30-jährigen Tätigkeit für seine Kunden, da deren Feedback die Grundlage der Produktfunktionalität bildet. Parasofts Suite von Testautomatisierungs- und Code-Qualitäts-Tools reicht von der tiefen Code-Analyse und Unit-Tests bis hin zu Funktions- und Leistungstests von APIs und UIs in Kombination mit Service-Virtualisierung. Damit können Softwareentwicklungsteams zuverlässige, regelkonforme und qualitativ hochwertige Anwendungen über den gesamten Softwareentwicklungs-Lebenszyklus hinweg implementieren. Kunden bewerten die Parasoft-Lösungen in den Gartner Peer Insights u.a. als:

“Großartiges Werkzeug, aufregende Innovation, der Kunde steht an erster Stelle.” – “Automatisierte, wiederholbare und zuverlässige Lösung zur Zeit- und Kosteneinsparung.” – “Testen wurde mit Parasoft einfach und besser.”

“Dass wir zwei Jahre in Folge als Gartner Peer Insights Customers” Choice für die Software-Testautomatisierung ausgewählt wurden, zeigt unser Engagement für den Erfolg unserer Kunden”, erläutert Elizabeth Kolawa, CEO von Parasoft. “Wir konzentrieren uns zu 100% darauf, unseren Kunden die Testautomatisierung einfach zu gestalten, damit sie ihre aktuellen Anforderungen an die Softwareentwicklung erfüllen und kontinuierlich hochwertige Software liefern können. Dies treibt unsere Kreativität an, um kontinuierlich Innovationen zu entwickeln, die vollständig in die Suite integriert sind. Vielen Dank an unsere Kunden.”

Parasoft, Inc.

Parasoft, seit 1987 führend bei Automated Software Testing, liefert innovative Tools, die zeitaufwändige Tests automatisieren und dem Management die intelligente Analytik für die Konzentration auf das Wesentliche zur Verfügung stellen. Die Technologien von Parasoft verringern den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Ablieferung sicherer, zuverlässiger und konformer Software durch die Integration von statischer Analyse und Laufzeit-Analyse, Modul-, Funktions-, API-Tests und UI-Tests mit Selenium sowie Service-Virtualisierung. Parasoft unterstützt Software-Unternehmen bei der Entwicklung und dem Deployment von Applikationen auf dem Embedded-, Enterprise- und IoT-Markt. Mit seinen Testwerkzeugen für Entwickler, seinen Report- und Analyse-Werkzeugen für Manager und seinen Dashboard-Lösungen für Führungskräfte gibt Parasoft Organisationen die Möglichkeit, die strategisch wichtigsten Entwicklungs-Initiativen von heute (Agile, Continuous Testing, DevOps und Security) erfolgreich umzusetzen.

