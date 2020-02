Der Gartentyp setzt sich aus unseren Erfahrungen und Visionen zusammen. Viele Kunden nennen uns liebevoll “Die Jungs“. Die Hingabe zum Gartenbau entwickelten wir während den Jahren der Ausbildungszeit. Qualität ist noch gefragter als Hingabe. Nun wollen wir diese getreu unserem Leitspruch in Ihrem Garten in die Praxis umsetzen. Woran kann man einen Fachmann im Bereich Garten-/Landschaftsbau erkennen? Die Kundenzufriedenheit und die damit einhergehenden Empfehlungen von Kunden spielen eine große Rolle. Sie können sich vom Endergebnis, wenn Sie jemanden kennen, der unsere Dienste in der Vergangenheit beansprucht hat, überzeugen. Zu Kundenbetreuung und Arbeitsweise ein erstes Bild können Sie sich so machen. Vertrauen spielt eine ausschlaggebende Rolle, daher sind Transparenz und eine gute Kommunikation von Anfang an grundlegend für die gesamte Kooperation. Um die Vorstellungen des Kunden genau umzusetzen muss man mit dem Kunden interagieren. Jederzeit selbstverständlich im Kontakt mit Kunden sollten Geduld und Freundlichkeit sein. Der Arbeitnehmer ist ein Anzeichen dafür was das Unternehmen als Ganzes taugt, wenn er bei Ihnen vor Ort ist. Freundlichkeit dem Kunden gegenüber ist ein absolutes Muss vom ersten bis zum letzten Kontakt.

Gartentyp GmbH

Wuppertaler Straße 207

45549 Sprockhövel

Deutschland

Tel: 0202/5147912

Fax: 0202/69352824

Web: www.gartentyp.com