GANZ UND GAR MANN SEIN – Eine elementare Reise ins Mann-sein

Thomas Rüedi lädt seine Leser in “GANZ UND GAR MANN SEIN” zur e-Mann-zipation ein.

Es gibt mittlerweile keinen Mangel an Büchern, die sich direkt an Frauen werden, um ihnen auf ihrem Weg zu helfen. Die Emanzipation der Frauen ist stark fortgeschritten, doch laut dem Autor sind dabei die Männer zu kurz gekommen, denn es gibt für sie nur wenige Anhaltspunkte darüber, was ihre Rolle und Identität in dieser modernen Welt sein sollte. Der Autor betrachtet das Thema Mann-Sein und die damit verbundenen Herausforderungen und Probleme aus einer ganzheitlichen Sicht, wobei auch hoch-sensible Männer, die anderswo oft als Warmduscher verspottet werden, nicht zu kurz kommen und lernen, dass ihre Sanftheit keineswegs ein Nachteil ist. Jeder Mann, der sich heutzutage fragt, was es eigentlich bedeutet, ein Mann zu sein, findet in diesem Buch hilfreiche Informationen und Anregungen für das eigene Leben.

Das Buch “GANZ UND GAR MANN SEIN” von Thomas Rüedi steckt voller inspirierender Übungen, Bilder, Reflexionen, Meditationen und Kontemplation. Der Autor glaubt fest daran, dass man sowohl die Theorie als auch die Praxis benötigt, um sich mit den tieferen Aspekten und Inhalten dieses Buches auseinanderzusetzen. Darum fordert er seine Leser auch immer wieder dazu auf, sich praktisch mit den vorgestellten Ideen auseinanderzusetzen. Sein Ziel ist es, das Wesen der Leser körperlich, vegetativ, emotional, geistig und spirituell zu motivieren, zu berühren, zu benetzen, anzustupsen und herauszufordern.

“GANZ UND GAR MANN SEIN” von Thomas Rüedi ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-01005-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

