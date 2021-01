Ganz anders – Ein psychologischer Roman

Michael Baumann versucht in “Ganz anders” Fachwissen vielseitig und in packender Form zu vermitteln.

Die Geschichte beginnt 2016 in Zürich und endet 2019 gleichzeitig in Caracas, auf Bonnaire und in Stockholm. Im Zentrum stehen dabei drei Mittvierziger: der introvertierte Architekt Serafin, ein sexistischer Physiker namens Randy und der eigensinnige Psychologe Erich. Auf einer Dating-Plattform begegnen sie der religiösen Topinformatikerin Lisa sowie Modedesignerin Simona, einer an Borderline-Persönlichkeitsstörung erkrankten Schönheit. In den sich überschlagenden Ereignissen klärt Erichs besonnene Ehefrau Brigitte – Scheidungsanwältin, Mediatorin und Psychotherapeutin – einen Mordfall auf und bewahrt dabei den gemeinsamen Sohn Elias vor dem Gefängnis.

Der Roman “Ganz anders” von Michael Baumann beantwortet die Frage “Ist es möglich, einen psychologischen Roman zu schreiben, amüsant, erotisch, intellektuell, kriminell, spirituell, verstörend, ohne belehrend daherzukommen?” mit einem klaren “Ja, das ist es!”. Die Leser erhalten mit diesem Buch nicht nur eine spannende Handlung voller interessanter Charaktere, sondern lernen nebenbei auch eine Menge über die Psychologie, ohne sich dabei belehrt oder beleidigt zu fühlen.

“Ganz anders” von Michael Baumann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-12393-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

