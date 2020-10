Game4Automation Anwenderschulung: Game-Technology

Digitale Zwillinge lebendig erleben!

Spieletechnologie setzt im Bereich Visualisierungsqualität, Simulationsgeschwindigkeit sowie VR & AR neue Maßstäbe, da eine unfassbar große Unity-Entwicklergemeinde die Technologie stetig vorantreibt. Das Game4Automation Schulungs-Angebot richtet sich an Experten, Visionäre und Entscheider aus dem Maschinen- und Anlagenbau.

Als Schulungsteilnehmer werden Sie live mit Game4Automation arbeiten und Ihre eigenen Erfahrungen sammeln. Lernen Sie außerdem in diesem Workshop, wie Sie als Experte eines Maschinen- und Anlagenbauunternehmens von Unity profitieren können und verschaffen Sie sich einen individuellen Überblick über Ihre persönlichen Einsatzmöglichkeiten in Bezug auf Ihre Geschäftsmodelle. Sie erhalten eine kostenlose Version von Game4Automation-Starter und eine Demoversion von Unity-Professional.

Folgende Themengebiete werden im Training behandelt:

-Entwicklung großer PLM Systeme und der Spieleindustrie im Vergleich

-Grenzen der großen PLM Systeme, Anwendungsmöglichkeiten von VR & AR

-Entwicklung von Unity und heutiges Unity “Ökosystem”

-Einführung in die Anwendung Unity und Game4Automation

-Umgang mit CAD-Daten, Möglichkeiten zum Import von CAD Daten in Unity

-Kinematisierung von 3D-Modellen mit Game4Automation

-Integration von Antrieben und Sensorik in das 3D-Modell

-Schnittstellen zu externen Steuerungen für die Virtuelle Inbetriebnahme und als Realtime 3D HMI (OPCUA,

Siemens S7, Beckhoff TwinCAT)

-Erstellung eigener Verhaltensmodelle (Antriebsmodelle, Sensorik usw.) mit C# Scripting in Game4Autmation

/ Unity

-Erfolg mit dem eigenen Digitalen Zwilling – Verwertungsmöglichkeiten für den Maschinen- und Anlagenbau

Game4Automation bietet eine unschlagbare Performance auf Basis der Unity Game-Engine. Was konventionelle Lösungen im Bereich der virtuellen Inbetriebnahme für den Maschinenbau erst entwickeln müssen, hat Unity bereits integriert. Durch die Kombination von physikalischen Bewegungen und rein kinematischen Bewegungen besteht praktisch keine Beschränkung in der Anzahl der bewegten Elemente.

Game4Automation License

Game4Automation is a registered Trademark of in2Sight GmbH.

If customers purchases our solutions on the Unity Asset Store, the Game4Automation Framework for Unity is licensed based on the Unity Assset Store License Terms.

If customers purchases directly from In2Sight the following END-USER Licens Agreement conditions apply.

