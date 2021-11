Fussenegger & Bertsch Wohnbau setzt Projekt Alpenstolz in Damüls um

Damülser Bausperre für Investorenmodelle gilt ausschließlich für neue Projekte

Damüls. Fussenegger & Bertsch Wohnbau aus Dornbirn setzt die Bauarbeiten beim Projekt Alpenstolz Damüls uneingeschränkt von der Bausperre fort. Die Gemeinde Damüls folgte dem Beispiel von Lech am Arlberg und erließ Ende September mit sofortiger Wirkung eine zweijährige Bausperre für Investorenmodelle gemäß § 25 und 37 des österreichischen Raumplanungsgesetzes. Damit möchte die Gemeinde dem regionalen Bedarf an Wohnraumflächen Vorrang geben.

Matthias Schweighofer, Geschäftsführer der Fussenegger Wohnbau aus Dornbirn, welche den Verkauf der Wohnungen betreibt, ist erleichtert: Das von der Gesellschaft geplante und ausgeschriebene Bauprojekt „Alpenstolz Damüls“ ist von der Bausperre nicht betroffen. „Der Baubescheid erfolgte letztes Jahr und somit steht den Interessenten nichts entgegen, sich ihr neues Bergzuhause zu erwerben. Die Bauarbeiten werden plangemäß fortgeführt.“

Bauprojekte wie das Alpenstolz Damüls – gelegen in malerischer Bergkulisse auf 1.450 Metern – sind beliebte Investitionsobjekte. Fussenegger Wohnbau realisiert in Damüls im Bregenzerwald vier Häuser mit insgesamt 39 Appartements, wovon rund ein Drittel bereits so gut wie verkauft ist.

Der Standort Damüls bietet zu jeder Jahreszeit eine große, abwechslungsreiche Auswahl an Freizeitmöglichkeiten in den Bergen. Das schätzen Anleger: Sie nutzen die Immobilie sowohl als Investitionsobjekt wie auch als eigenes Urlaubsdomizil. Das Konzept sieht vor, dass Eigentümer bis zu sechs Wochen pro Jahr im Appartement verbringen. In der restlichen Zeit wir dieses professionell von dem Betreiber vor Ort vermietet.

Die vier drei- bis fünf-geschossigen Appartementhäuser liegen nahe am Skilift und umrahmen den bekannten, alteingesessenen Gasthof Glöckle in Damüls, der das kulinarische Angebot garantiert.

Über Fussenegger Wohnbau:

Die Fussenegger & Bertsch Wohnbau GmbH ist ein Tochterunternehmen der Fussenegger AG. Mit den süddeutschen Standorten Ravensburg und Neu-Ulm sowie dem österreichischen Standort Dornbirn (Vorarlberg) realisiert die Fussenegger AG mit ihrem Tochterunternehmen Fussenegger Wohnbau GmbH jährlich rund 100 Wohnungen.

