FUJI EUROPE realisiert bei Schubert System Elektronik GmbH die komplette Produktionslinie für Leiterplatten

Elektronik-Hersteller produziert mit Unterstützung von FUJI erstmals Leiterplatten in Eigenregie und minimiert die Abhängigkeit von EMS-Dienstleistern

Kelsterbach, 3. Februar 2022 – Die Schubert System Elektronik GmbH hat ein Linienkonzept für die eigenständige Produktion von Leiterplatten umgesetzt. Bis dato wurden diese von EMS-Dienstleistern zugeliefert. Die neue Produktionslinie war erforderlich, um fortlaufenden Lieferengpässen bei der Beschaffung von Leiterplatten begegnen zu können, aber auch bei strategisch wichtigen Eigenentwicklungen unabhängig zu sein. Die Produktion ist bereits erfolgreich angelaufen. Das ganzheitliche Linienkonzept kommt von der FUJI EUROPE CORPORATION GmbH ( www.fuji-euro.de) und ermöglicht Schubert System Elektronik das Prototyping sowie die Produktion mittlerer Seriengrößen.

Die Schubert System Elektronik GmbH mit Hauptsitz in Neuhausen ob Eck bietet Lösungen für das Industrie 4.0-Umfeld. Das Unternehmen besitzt mehr als 50 Jahre Entwicklungs- und Applikationserfahrung im Bereich industrieller Computersysteme. Das Portfolio umfasst unter anderem Sensor- und Monitoringsysteme sowie modulare Computerprodukte und -systeme. Dazu zählen individuelle Produkte für zahlreiche Industriefelder, beispielsweise für den Maschinenbau sowie für Lebensmittel- und Medizintechnik.

Lieferengpässe bei Leiterplatten störten Produktionsfluss

Für die Produktion ihrer Produkte und Systeme ist die Schubert System Elektronik unter anderem auf die Beschaffung von Leiterplatten angewiesen, was sich in der jüngsten Vergangenheit jedoch zunehmend als problematisch erwies.

Javier Aller Fuentes, Leiter Produktion der Schubert System Elektronik GmbH, erklärt: „Wir haben bis dato die für die eigene Produktion erforderlichen Leiterplatten von EMS-Dienstleistern zuliefern lassen. Insbesondere der Einkauf aus Asien gestaltet sich jedoch seit Beginn der Pandemie sehr schwierig. Aufgrund der andauernden Lieferengpässe und der daraus resultierenden Materialknappheit entschlossen wir uns dazu, einen Teil unserer Leiterplatten künftig selbst zu produzieren. In der Folge haben wir die FUJI EUROPE CORPORATION als Generalunternehmer damit beauftragt, hierfür eine Produktionslinie aufzustellen.“ Weitere Gründe für die Installation sind die Erhöhung der Fertigungstiefe sowie die zusätzlich gewonnene Flexibilität, mit der auf Kundenwünsche reagiert werden kann.

FUJI realisiert komplette Produktionslinie

Für die Produktionslinie lieferte FUJI sämtliche erforderlichen Komponenten wie Loader, Drucker, SPI, Bestückautomaten, Ofen, AOI, Warenlager und Wäsche. Berücksichtigung finden dabei sowohl Hard- und Software aus dem Hause FUJI als auch Produkte anderer Hersteller.

Jochen Krisch, Area Sales Manager der FUJI EUROPE CORPORATION GmbH, sagt: „Gegen Ende 2021 bewerkstelligten wir den Linienaufbau, der aus Anlieferung und Installation bestand. Die Inbetriebnahme der Linie erfolgte dann wenige Wochen später. Die offizielle Linienabnahme findet in den nächsten Tagen statt. Die ersten Leiterplatten wurden jedoch bereits erfolgreich produziert. Es zeigt sich dabei, dass die Produktion der Leiterplatten einwandfrei verläuft.“

Große Flexibilität im High-Mix-Bereich

Für die Produktionslinie kommen unter anderem der sItower Various 930 als Produktionsversorgungslager für bis zu 1.300 SMD-Elektronikbauteilrollen sowie zwei FUJI AIMEX III c mit DynaHead zum Einsatz. Die Bestückungsmaschine AIMEX III c steigert die Flexibilität im High-Mix-Bereich und ist für moderne Rüstkonzepte wie Tischtausch, Festrüstung und AB Mode ausgelegt.

„Unsere AIMEX III c ermöglicht das Prototyping bis hin zur Produktion mittlerer Seriengrößen. Die Anlage kann in nur wenigen Sekunden mit unterschiedlichen Bestückungsköpfen ausgerüstet werden, was die Kapazität der Maschine weiter erhöht und eine optimale Ausrichtung auf das jeweilige zu fertigende Produkt ermöglicht“, erklärt Jochen Krisch.

Mit der von FUJI konzipierten und installierten Produktionslinie für Leiterplatten stellt sich Schubert System Elektronik unabhängig und zukunftsfähig auf. Eine Beschaffung von Leiterplatten bei externen EMS-Dienstleistern ist nicht mehr erforderlich, was den Produktionsflow erhöht und möglichen Lieferengpässen in Krisenzeiten Vorschub leistet.

Die FUJI EUROPE CORPORATION GmbH mit Sitz in Kelsterbach ist seit 1991 als direkte Niederlassung des japanischen Konzerns FUJI CORPORATION im europäischen Markt tätig. Gestartet im Jahr 1959 als Werkzeugmaschinenhersteller, verfügt FUJI CORPORATION heute über mehrjährige Erfahrung im Maschinenbau und im Bereich der Elektronik-Bestückungsautomaten sowie in Robotic Solutions.Der Konzern ist ein international führender Maschinen-Lieferant.FUJI EUROPE CORPORATION deckt alle Bereiche einer modernen Produktion im Großraum Europa ab: von hochflexiblen Bestücksystemen im High-Mix bis hin zu kompletten Bestückungslinien im High-Volume. Die innovativen Bestücksysteme aus der NXT- und AIMEX-Serie sind Fundamente der SMT-Anforderungen. Als Europazentrale ist das Unternehmen verantwortlich für die Marktentwicklung in Zentral- und Osteuropa, Afrika, Russland und im Nahen Osten. FUJI EUROPE CORPORATION zählt rund 90 Mitarbeiter und unterstützt namhafte Unternehmen aus der Elektronikbranche in den Bereichen: Sales, Service, Ersatzteillager, Customer Process Support und Logistik/Auftragsabwicklung.

