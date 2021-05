Fuhrparkverband: Fachreferat Nutz- und Sonderfahrzeuge besetzt

Christian Reiter bringt weitreichende Erfahrung in die Verbandsarbeit ein / Kompetenz für gemischte und Nutzfahrzeug-Flotten / Mitglieder profitieren

Mannheim, im Mai 2021. Christian Reiter ist mit sofortiger Wirkung neuer Fachreferent „Nutz- und Sonderfahrzeuge“ des Bundesverbands Fuhrparkmanagement e. V. (BVF). Damit konnte der BVF einen weiteren Experten für die Verbandsarbeit gewinnen.

Reiter ist Diplom-Kaufmann und hat 25 Jahre Erfahrung im Bereich des Fuhrparkmanagements. In seiner Laufbahn war er unter anderem Abteilungsleiter Fuhrparkmanagement, Director Fleet & Operations sowie Leiter Einkauf, Disposition, Technik und Geschäftsführer. In den meisten Führungspositionen und Beratertätigkeiten hatte er mit Nutz- und Sonderfahrzeugen zu tun. Seit 2019 ist Reiter Inhaber von R-Gruppe Coaching & Consulting und beschäftigt sich dort als Unternehmenscoach mit der Fuhrpark- und Werkstattberatung sowie der Organisationsentwicklung. Neben seiner beruflichen Erfahrung ist Reiter zertifizierter systematischer Coach & Berater (CTAS), zertifizierter Fuhrparkmanager (DEKRA) und Projektmanager (SGD). „Das Thema Nutzfahrzeuge ist sehr speziell und erfordert besonderes Know-how. Vor allem die langjährige Erfahrung von Christian Reiter in der Branche und seine Managementfähigkeiten werden dem Verband und den Mitgliedern von Vorteil sein. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit“, so Axel Schäfer, Geschäftsführer des BVF.

Der Bundesverband Fuhrparkmanagement wurde im Oktober 2010 als Initiative von Fuhrparkverantwortlichen gegründet. Er vertritt die Interessen seiner Mitglieder, die Fuhrparks zwischen 5 und 50.000 Fahrzeugen betreiben. Mitglieder sind unter anderem Unternehmen wie Axel Springer Services & Immobilien GmbH, Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, KPMG AG, CANCOM SE, KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG, FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e. V., SEG Sparkassen Einkaufs-Gesellschaft mbH, SAP, DB Fuhrparkservice GmbH oder Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH. Der Verband ist Mitbegründer und Mitglied der FMFE Fleet and Mobility Management Federation Europe.

Vorstandsmitglieder des Verbandes sind Marc-Oliver Prinzing (Vorsitzender), Dieter Grün (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter Stadtwerke Heidelberg Netze), Bernd Kullmann (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter Ideal Versicherung) und Claudia Westphal (stv. Vorsitzende, Fuhrparkleiterin Beiersdorf). Geschäftsführer ist Axel Schäfer.

Sitz des Verbandes und der Geschäftsstelle ist Mannheim.

Firmenkontakt

Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V.

Axel Schäfer

Am Oberen Luisenpark 22

68165 Mannheim

0621-76 21 63 53

presse@fuhrparkverband.de

https://www.fuhrparkverband.de

