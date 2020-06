Fürs Musikvideo extra in die Wüste von Nevada – melanctron

19 und 20.06.2020 Movie Park Germany Bottrop Es ist das erste überhaupt in Deutschland bisher durchgeführte Musik Festival dieser Art mit acht verschiedenen Künstlern an zwei Tagen in einem Autokino. Dem Gastgeber und Organisator MAGNUS ( Do Not Cry, Lascivious, Outside) war es dabei wichtig dass unbekanntere Künstler die Change bekommen mit bekannten Größen zusammen aufzutreten. Der Grundgedanke dieses Festivals ist eindeutig nicht...