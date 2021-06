Für noch mehr Service! Pack4Food24 relaunched sein B2B Bestellportal

Um seinen Kunden auch in Zukunft zeitgemäß und noch leistungsfähiger zur Seite stehen zu können, erhält der B2B Onlineshop der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH ein optisches und technisches Update.

„Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein“, kaum ein Zitat passt so gut in die Geschäftswelt, wie diese weisen Worte Philip Rosenthals. Nach diesem Credo arbeiten auch die Verantwortlichen bei der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH, und verpassen dem erfolgreichen Onlineportal Pack4Food24.de ein frisches Upgrade.

Über 10 Jahre besteht der B2B Webshop für Gastronomiebedarf, To Go Verpackungen, Außerhauslösungen, Hygieneartikel und Reinigungsmittel nun bereits schon, und kurz vor dem 11. Geburtstag steht nun ein optischer und technischer Relaunch an. In der Geschichte von Pack4Food24 ist das nun bereits das 2. Upgrade, was für das Streben der Verantwortlich spricht, die Leistungsfähigkeit für die Kunden auf einem stetig hohen Level zu halten.

Pack4Food24 ist zu einer starken Säule am Markt der lebensmittelnahen Einweglösungen für Restaurants, Imbissbetriebe, Hotel, Lebensmittelhändler, etc. geworden, und konnte auch in den Krisenmonaten des letzten Jahres einen hohen Standard in Warenverfügbarkeit und Lieferfähigkeit bieten. Mit dem 2021er Upgrade sollte der B2B Onlineshop auch für zukünftige Herausforderungen bestens gerüstet sein.

Die Pro DP Verpackungen ist ein Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen aus Ronneburg in Thüringen. Mit einem breiten und innovativen Sortiment versorgt der Spezialist Gastronomen, Hotels und Lebensmittelhändler in Deutschland und Europa mit Serviceverpackungen und Einweglösung im täglichen Unternehmensbedarf. Seit November 2019 ist der Verpackungsprofi, zu welchem auch das B2B Portal Pack4Food24.de gehört, ein Teil der Ragaller Gruppe Deutschland.

