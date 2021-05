Für Lkw-Anhänger und Auflieger: Jetzt bis zu 5.000 Euro Zuschuss pro intelligente Trailer-Komponente erhalten

Wachstum soll beschleunigt werden - Standort in Willich bei Düsseldorf Der Spezialist für Intralogistik-Automatisierung, Cimcorp, hat eine neue Niederlassung in Willich bei Düsseldorf eröffnet. Mit diesem Service-Center reagiert das Unternehmen auf die wachsende Zahl von Kunden und den Bedarf an lokaler Betreuung. Die Bedeutung des finnischen Unternehmens bei Lösungen für Logistik in der Lebensmittelindustrie hat sich in den letzten Jahren deutlich verstärkt. Viele europäische Lebensmitteleinzelhändler...