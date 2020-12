Für ein nahtloses Kommunikationserlebnis: Technologiepartnerschaft mit Atos

Technologiepartnerschaft zwischen der Telecom Behnke GmbH und Atos (ehemals bekannt als Unify), im Speziellen den Geschäftsbereichen Unified Communication und Collaboration.

Wir freuen uns, den Abschluss einer Technologiepartnerschaft zwischen der Telecom Behnke GmbH und Atos (ehemals bekannt als Unify), im Speziellen den Geschäftsbereichen Unified Communication und Collaboration, hinsichtlich der Integration und Kompatibilität der gegenseitigen Technologien bekannt zu geben.

Mit der Zertifizierung von Behnke Sprechstellen durch Atos Unify (der Produktmarke für Angebote und Lösungen der Atos Group für mobiles und vernetztes Arbeiten) wird die technische Expertise beider Unternehmen gebündelt. Dies führt zu individuellen, perfekt auf Kunden abgestimmten Telekommunikationslösungen. Behnke verfügt über 40 Jahre an Erfahrung in den Bereichen Tür, Industrie, Notruf und Aufzugnotruf.

Behnke Sprechstellen in Metallbauweise werden in die Netzwerkinfrastruktur vor Ort eingebunden und als SIP-Teilnehmer an die Telefonanlage von Atos Unify angeschlossen. Die Sprachverbindung erfolgt per Voice-over-IP (VoIP) nach dem SIP-Standard über Ethernet LAN. Als Endgeräte dienen – je nach Situationsanforderung – Tischtelefone, DECT-Geräte, PCs und/oder mobile Endgeräte. Diese öffnen die Tür bequem via Tastendruck. Beim Einsatz von Behnke IP­Video kann das Videobild der in der Türstation integrierten Kamera auf den Endgeräten angezeigt werden.

Das modular aufgebaute Behnke-System erfüllt zahlreiche Design- und Funktionswünsche und lässt viel Freiraum für individuelle Gestaltung. Unterschiedliche Kamera-Ausführungen, Ruftasten sowie Funktionsmodule diverser Hersteller für Fingerprint, RFID, Schlüsselschalter uvm. stehen zur Wahl. Behnke Sprechstellen erlauben den Anschluss von externen Direktruftasten und besitzen frei konfigurierbare Schaltausgänge zur Türöffnung, Rufanzeige oder weiteren Schaltfunktionen.

Mit der Technologiepartnerschaft wird nicht nur die wechselseitige Integration der Produkte bestätigt, sondern auch ein starkes Netzwerk zum Vorteil von Kunden und Partnern gestaltet.

Die Telecom Behnke GmbH ist ein führender Anbieter von Tür-, Industrie- und Notrufsprechstellen sowie Aufzugnotruftelefonen in Deutschland und bietet vielfältige Lösungen für komfortablen Zutritt, Notruf- und Gefahrensituationen.

Behnke Sprechstellen vereinen in unterschiedlichen Modell-Serien zeitgemäßes Design und innovative Funktionalität. Sie werden in das vorhandene Telekommunikations- oder Datennetz integriert. Die Frontblenden aus Metall sichern auch bei starker Beanspruchung eine hohe Lebensdauer und Vandalismusschutz.

