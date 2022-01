Für ein modernes Fan-Erlebnis im Stadion: Manchester United und Extreme Networks starten Zusammenarbeit

Cloud-Managed Wi-Fi und Analytics von Extreme Networks ermöglichen digitale Transformation im Old Trafford

FRANKFURT A.M./SAN JOSE, 27. Januar 2022 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), gibt die mehrjährig ausgelegte Partnerschaft mit Manchester United bekannt. Der Anbieter cloudbasierter Netzwerklösungen wird offizieller Partner für Wi-Fi Netzwerklösungen sowie Wi-Fi Analytics des englischen Fußballclubs sein.

Im Stadion, dem Old Trafford, wird noch in diesem Jahr mit der Implementierung der Extreme Wi-Fi 6 Access Points begonnen. Diese verbessern das Fanerlebnis mit schneller, zuverlässiger Wi-Fi-Konnektivität und ermöglichen es dem Club, leistungsstarke, latenzarme und sichere digitale Dienste anzubieten. Außerdem wird Extreme Networks Manchester United dabei helfen, auf Netzwerkanalysen in Echtzeit zuzugreifen, um individuelle und fundierte Entscheidungen sowohl für das Fanerlebnis als auch für den gesamten Spielstättenbetrieb zu treffen.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Konnektivität ist für die nächste Generation von Fan-Erlebnissen erforderlich

Der Einsatz von Extreme Wi-Fi 6 Access Points im Old Trafford sorgt für schnellere drahtlose Konnektivität sowie niedrige Latenzzeiten und bieten erhöhte Verbindungsqualität und Performance für sichere Fan-Technologien wie mobiles Ticketing und andere digitale Angebote.

Cloudbasierte Analytik

ExtremeAnalytics™ bietet Manchester United umfangreiche Daten sowie Einblicke in die Performance und Nutzung des Netzwerks, Verweildauer der User und standortbasierte Dienste in Echtzeit. So kann der Club das Venue Management kontinuierlich überprüfen und optimieren, da Engpässe im Stadion, überlastete Bereiche und andere Muster die Besucherströme betreffend identifiziert werden können. Gleichzeitig erhält er Einblicke in die Aktivitäten der Fans, um die Erlebnisse besser anzupassen und Sponsoring-Möglichkeiten zu erkennen.

Verbessertes Erlebnis über das Spiel hinaus

Extreme bietet Wireless High-Speed Konnektivität, die speziell auf Veranstaltungsorte und Umgebungen mit hoher Dichte und bandbreitenintensiven Apps und Geräten – die sowohl von Besucherinnen und Besuchern als auch von Mitarbeitenden genutzt werden – zugeschnitten ist. ExtremeWireless™ Wi-Fi 6 Access Points ermöglichen außerdem eine erhöhte Netzwerkeffizienz für sichere Dienste im Stadion.

Einfaches und effizientes Cloud Managed Networking

Netzwerkadministratoren erhalten einen Echtzeit-Überblick über den Zustand, die Leistung und die Sicherheit des Netzwerks. ExtremeCloud™ IQ basiert auf einer einzigen Benutzeroberfläche und unterstützt die Verantwortlichen in Veranstaltungsstätten beim Monitoring und der Kontrolle der WLAN-Kapazität und -Effizienz, der Gerätekonfiguration, des Datenverkehrs und der Analysen. So wird das Management und die Leistungsfähigkeit des Netzwerks optimiert und gleichzeitig der laufende IT-Betrieb skaliert.

Collette Roche, Chief Operating Officer, Manchester United

„Unsere Zusammenarbeit mit Extreme Networks ist ein wichtiger Schritt in unserem Bestreben, das Fanerlebnis im Old Trafford zu verbessern und zu modernisieren. Damit eröffnen sich dem Club spannende Möglichkeiten, den Besucherinnen und Besuchern an Spieltagen und darüber hinaus digitale Erfahrungen der nächsten Generation anzubieten.“

„Mit seiner 112-jährigen Geschichte voller Triumphe, aber auch Dramen ist Old Trafford als „Theatre of Dreams“ bekannt. Extreme Networks Erfahrung mit anderen Veranstaltungsorten weltweit wird uns helfen, unser Stadion auf dem neuesten Stand zu halten und gleichzeitig den einzigartigen Charakter zu bewahren. Die Bereitstellung von schnellem, zuverlässigem Wi-Fi für die Fans – unterstützt durch modernste Analytics – ist ein entscheidender Teil dieses Prozesses.“

Ed Meyercord, President and CEO, Extreme Networks

„Geschwindigkeit, Präzision und Leistung sind auch außerhalb des Spielfelds entscheidend. Manchester United investiert darin, um das Stadionerlebnis genauso beeindruckend zu gestalten wie das Spiel selbst. Wir freuen uns, mit einem der bekanntesten Sportclubs der Welt zusammenzuarbeiten und die technologische Grundlage bereitzustellen, die das Fanerlebnis im Old Trafford nachhaltig verändern wird. Wir sind davon überzeugt, dass die Kombination aus den Extreme-Lösungen für Wi-Fi 6 und Analytics die Transparenz und Skalierbarkeit bietet, um erfolgreich zu sein und Fans zu begeistern.“

Manchester United schließt sich damit einer Reihe von anderen bekannten Veranstaltungsorten und Sportverbänden an, die die Lösungen von Extreme bereits nutzen, um die Effizienz zu steigern und gleichzeitig das Fanerlebnis zu verbessern. Dazu gehören unter anderem: Olympiastadion Berlin, Los Angeles Coliseum sowie die NFL, NHL und MLB.

Über Extreme Networks

Die Lösungen und Services von Extreme Networks, Inc. (EXTR) bieten Unternehmen und Organisationen auf sehr einfache Weise hervorragende Netzwerkerfahrungen, die sie in die Lage versetzen, Fortschritte zu erzielen. Durch den Einsatz von Machine Learning, Künstlicher Intelligenz (KI), Analytik und der Automatisierung erweitern sie damit die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen über 50.000 Kunden auf die cloudbasierten End-to-End Netzwerklösungen sowie die Services und den Support von Extreme Networks, um ihre digitalen Transformationsinitiativen zu beschleunigen und nie zuvor dagewesene Ergebnisse zu erreichen.

