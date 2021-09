Für die zunehmende Komplexität der Rohr- und Profilfertigung

Software Lantek Flex3d mit neuen Features zur Steuerung vielfältiger Maschinentypen und Technologien

Darmstadt/Vitoria-Gasteiz, 7. September 2021 – Der Markt für Rohrschneidmaschinen erfährt derzeit ein rasantes Wachstum und stellt immer höhere Anforderungen an die Software und neue Maschinenfunktionen zur Bearbeitung von Profil- und Rohrformaten. Lantek (https://www.lantek.com), international anerkannter IT-Experte für die Blechbearbeitung, trägt dem mit seinen maschinen- und herstellerunabhängigen Softwarelösungen Rechnung. In engem Austausch mit den Anwendern und mit seiner 35-jährigen Expertise in der Software-Entwicklung hat Lantek seine Software Lantek Flex3d mit 24 Neuerungen weiterentwickelt – sie alle sind Teil des umfassenden Software-Updates Global Release 2021 von Lantek.

Neue Funktionen von Lantek Flex3d ermöglichen auf einfache Weise die Konstruktion und die Bearbeitung von Voll- oder Teilfasen an allen Stellen des Rohrs. Außerdem können nun Ausschnitte beliebiger Formen (rund, rechteckig, dreieckig, etc.) erstellt und Verbindungen und Durchdringungen aus einer umfangreichen Bibliothek genutzt werden, die einen späteren Zusammenbau in Rohrkonstruktionen ermöglichen.

„Die Bearbeitung von Rohren ist einer der technologisch anspruchsvollsten Bereiche in der Blech- und Metallbearbeitung – sowohl in Bezug auf die Maschinenbedienung als auch für die Softwareentwicklung, ausgelöst durch die vielfältigen Anforderungen der Kunden“, sagt Christoph Lenhard, Leiter des deutschen Lantek-Büros. Francisco Perez, Leiter der OEM-Abteilung bei Lantek, ergänzt: „Seit mehr als 35 Jahren analysiert Lantek die Komplexität der Bearbeitung von Rohren und Profilen in der Blechbearbeitung. Mit unserer Software liefern wir hilfreiche Lösungen für eine Vielzahl von Herausforderungen beim Schneiden von Blech und Rohren und die Anforderungen beim Steuern von Maschinen und Prozessen.“

Neue Märkte durch neue Querschnitte für unterschiedliche Profiltypen

Eine zentrale Eigenschaft bei der Bewältigung der wachsenden Anforderungen der Rohrbearbeitung ist die Fähigkeit, eine breite Vielfalt möglicher Fälle als Herausforderung aufnehmen und lösen zu können – trotz der großen Zahl grundlegender Variablen, die diese Branche kennzeichnen.

Jeder Profil-Typ kann auf verschiedene Weise geschnitten werden. Das hängt vom Aufbau der Maschine (Größe von Schneidkopf/Düse, Achsen, Auflagen, Spannfutter, usw.) und den Präferenzen des Kunden ab. Früher beschränkten sich Rohrschneidmaschinen auf das Schneiden von runden und rechteckigen Rohren. Diese Maschinen waren sehr teuer und sind es auch heute noch. Mit Aufkommen des Faserlasers sanken jedoch die Herstellungs- und auch die Anschaffungskosten für diese Maschinen, weswegen sie immer mehr Unternehmen für ihre Fertigungsstätten kaufen konnten. Die zur Erfüllung dieser neuen Kunden- und Marktanforderungen entwickelten Maschinen erzeugten neue Herausforderungen hinsichtlich des Schneidens „komplexer“ Profile.

Die gängigste Lösung vonseiten der Maschinenhersteller basierte auf vordefinierten Bearbeitungsstrategien für jede Art von Profilquerschnitten/Formaten. Jeden neuen Profiltypen in die Standardbibliothek aufzunehmen, kostet sehr viel Zeit; insbesondere, da sich die Anzahl möglicher Formate exponentiell vervielfacht hat. Also bleibt dem Kunden nichts anderes übrig, als die vordefinierte Bearbeitung zu nutzen.

Angesichts dieser Situation und der Erkenntnis, dass es Lösungen für ein breites Spektrum an Maschinen geben muss, hat Lantek für sein Produkt LANTEK Flex3d zum Schneiden von Rohren ein neues Bearbeitungskonzept entwickelt. Dieses Werkzeug kann eine maßgeschneiderte Bearbeitungsabfolge für sämtliche Profile definieren, ergänzt um eine personalisierte und vom Maschinenhersteller und Endanwender vorgegebene Schneidreihenfolge für die jeweilige Maschine und Produktion. Dadurch entsteht eine „Wissensdatenbank“, in der die Maschinenerfahrung des Herstellers mit der Schneiderfahrung des Anwenders zusammengeführt wird. Mit dieser Neuentwicklung ist Lantek dem Markt einen Schritt voraus, indem der IT-Experte damit die Zukunft vorwegnimmt und die Software den Bedürfnissen der Fertiger anpasst: Lieferbar ist diese Funktion mit der neuesten Version 2021 von Lantek Flex3d.

Die Lösung der Heterogenität

Wesentliche Aspekte, die dabei berücksichtigt werden müssen, sind die Art des zu bearbeitenden Rohres und die dafür verwendete Schneidmaschine. Beispielsweise werden groß dimensionierte Kanalrohre mit enormen Wandstärken und beachtlichen Abmessungen allgemein mit Plasma- oder Autogentechnologie geschnitten, während bei Rohren mit geringen Wandstärken und Abmessungen am häufigsten der Laserschnitt zur Anwendung kommt. Gleichwohl ist die Software zur Steuerung all dieser Abläufe im Grunde ein und dieselbe. Die Herausforderung liegt vielmehr in der geeigneten Steuerung der Maschine und ihrer Prozesse.

Neben dem zu schneidenden Rohr-Typ muss die Art der Schneidmaschine berücksichtigt werden. Dies gilt weniger für die Schneidtechnologie als für die genutzten Schneidköpfe: Maschinen mit unterschiedlichen Typen von feststehenden Schneidköpfen und solche mit verschieden beweglichen Schneidkopftypen potenzieren die Herausforderungen. Ebenso gibt es neben Spezialschneidmaschinen zur Rohrbearbeitung noch Kombinationen mit 2D-Schneidmaschinen für die besonderen Anforderungen von Auftragsfertigern, die sich nicht allein auf Rohre spezialisiert haben.

Mit seinem flexiblen und umfassenden Angebot und der Integration in die anderen Lösungen von Lantek für Fertigungsplanung (MES), Unternehmensverwaltung (ERP), Analyse und Überwachung deckt Lantek Flex3d als Spezialsoftware mit ihrer Anwendungsvielfalt fast alle Kundenbedarfe bei der Bearbeitung von Rohren und Profilen ab. Von ganz einfachen bis hin zu komplexen Projekten steuert sie alle Maschinenarten und Schneidtechnologien, kooperiert mit den gängigsten Konstruktionsprogrammen und kann für sämtliche Rohr- und Baugruppenarten eingesetzt werden, um Lösungen für die individuellen Bedürfnisse eines jeden Kunden zu liefern.

Besuchen Sie Lantek auf der Blechexpo 2021 vom 26. bis 29. Oktober 2021 in der Messe Stuttgart, Halle 1, Stand 1011.

Über Lantek

Lantek ist ein multinationales Unternehmen, das unter den Blech- und Metallbearbeitungs-unternehmen an der Spitze der digitalen Transformation steht. Mit seiner patentierten intelligenten Fertigungssoftware ermöglicht Lantek die Vernetzung von Produktionsstätten und macht sie zu intelligenten Fabriken. Das Dienstleistungsangebot wird abgerundet durch CAD-, CAM-, MES- und ERP-Lösungen für Unternehmen, die Metallteile aus Blechen, Rohren und Profilen mit beliebigen Schnitttechnologien (Laser, Plasma, Autogenschneiden, Wasserstrahlschneiden, Schlagscheren und Stanzen) herstellen.

Gegründet 1986 im Baskenland (Spanien), einem der wichtigsten europäischen Zentren für die Entwicklung von Werkzeugmaschinen, ermöglicht das Unternehmen die Integration von Blech- und Metallbearbeitungstechnologien mit modernster Software für das Produktionsmanagement. Lantek ist aktuell Marktführer in der Branche, dank seiner Innovationskompetenz und konsequenten Internationalisierungsstrategie. Mit mehr als 27.000 Kunden in über 100 Ländern und 20 eigenen Büros in 14 Ländern verfügt die Firma über ein umfangreiches Netz an Distributoren mit weltweiter Präsenz. Im Jahr 2020 entfielen 88 Prozent ihres Ertrages auf ihr Auslandsgeschäft.

Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen: www.lantek.com/de oder fordern Sie weitere Einzelheiten an unter: marketing@lanteksms.com

Firmenkontakt

Lantek Sheet Metal Solutions S.L.

Diana Sanchez

Ferdinand Zeppelin 2

01510 Miñano

Tel. 0034 945 771 700

d.sanchez@lantek.com

http://www.lantek.com

Pressekontakt

rfw. kommunikation

Ina Biehl-v.Richthofen

Poststraße 9

64295 Darmstadt

06151 39900

info@lantek.de

http://www.rfw-kom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.