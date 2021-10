Für das Weihnachtsgeschäft – Papiertragetaschen von Pack4Food24

Pack4Food24 bietet Händlern, Geschäften, Schaustellern, usw. ein breites Sortiment an Tragetaschen, Geschenktüten, usw. für die umsatzreiche Vorweihnachtszeit

Alle Jahre wieder, so klingt es nicht nur in dem bekannten Weihnachtslied, auch die Abläufe im Einzelhandel, in der Gastronomie, oder bei den Schaustellern gleichen sich natürlich von Jahr zu Jahr. Bei den Weihnachtsmärkten beginnt die Vorbereitung auf die Märkte im nächsten Jahr meist direkt nach dem „alten“ Markt, und auch im Handel und anderen Bereichen müssen Bestellungen und Aktionen meist mit einer enormen Vorlaufzeit geplant werden.

Aber dann ist sie ran, die Vorweihnachtszeit, und bunte Lichter, geschmückte Schaufenster, und leckere Gerüche ziehen sich wieder durch die Innenstädte. Auch Pack4Food24, der B2B Onlineshop der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH, wappnet sich für das umsatzreichste Geschäft des Jahres, und bringt wie jedes Jahr neben seinem bekannten Sortiment auch wieder einige Neuerungen an den Start.

Besonders beliebt ist das breite Sortiment an umweltfreundlichen Papiertragetaschen, für welches der Verpackungsprofi aus Mitteldeutschland hinlänglich bekannt ist. Neben zahlreichen Varianten, Größen und verschiedenen Farben, bietet Pack4Food24 gerade zur Weihnachtszeit eine Auswahl an Tragetaschen mit weihnachtlichen Motiven an, welche für den Transport der Weihnachtseinkäufe und Geschenke, oder auch direkt als schöne Geschenkverpackung eingesetzt werden.

Die Pro DP Verpackungen ist ein Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen aus Ronneburg in Thüringen. Mit einem breiten und innovativen Sortiment versorgt der Spezialist Gastronomen, Hotels und Lebensmittelhändler in Deutschland und Europa mit Serviceverpackungen und Einweglösung im täglichen Unternehmensbedarf. Seit November 2019 ist der Verpackungsprofi, zu welchem auch das B2B Portal Pack4Food24.de gehört, ein Teil der Ragaller Gruppe Deutschland.

