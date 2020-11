Führen mit Gefühl – Ein anregender und praktischer Personalführungs-Ratgeber

Lilli Höch-Corona stellt in “Führen mit Gefühl” die Arbeit mit den Gefühlsmonster®-Karten vor.

Über Gefühle zu sprechen ist in aller Munde. Dies soll für die Wirtschaft der Zukunft entscheidend sein, Unternehmenskultur fördern, New Work ermöglichen und Mitarbeiter binden. Aber wie? Wie kann man Gefühlen einen Platz geben, ohne dass sie zu viel Raum einnehmen? Mit Gruppen so arbeiten, dass eine klare Struktur besteht und gleichzeitig der Diversität Rechnung getragen wird? Klärungsgespräche so führen, dass dauerhafte Ergebnisse erzielt werden? Dieses neue Buch stellt zwölf Methoden zur Arbeit mit den Gefühlsmonster®-Karten vor. Von der Kommunikation mit Gruppen und Teams über das Selbstmanagement bis zu einem Werkzeug für Klärungs- und Mitarbeitergespräche, jeweils mit Beispielen und klar strukturierten Anleitungen für die Handhabung.

Das Arbeitsbuch “Führen mit Gefühl” von Lilli Höch-Corona eignet sich für alle, die bei der Personalführung aber auch dem Selbstmanagement erfolgreicher werden möchten. Die Autorin ist seit mehr als 20 Jahren selbst als Mediatorin, Coach und Trainerin tätig. Ihre Leidenschaft liegt dort, wo eine Verständigung erreicht wird. Dafür hat sie 1996 die Gefühlsmonster®-Karten entwickelt. Seitdem sind viele Methoden rund um dieses Instrument entstanden, die es gleichzeitig leichter und wirksamer machen, über Gefühle zu sprechen. Die Gefühlsmonster®-Karten sind im Handel erhältlich oder als Online-Anwendung auf der Homepage der Autorin.

“Führen mit Gefühl” von Lilli Höch-Corona ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-16245-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

