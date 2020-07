FTI Consulting baut das Segment Economic and Financial Consulting in Deutschland aus

Heiko Ziehms und Dr. Ekaterina Lohwasser werden als Senior Managing Directors den Bereich Economic and Financial Consulting verantworten

Bei dem weltweit führenden Beratungsunternehmen FTI Consulting (NYSE: FCN) werden künftig Heiko Ziehms und Dr. Ekaterina Lohwasser in der Funktion als Senior Managing Directors den Bereich Economic and Financial Consulting in Deutschland leiten. Aus den Standorten Frankfurt, München und London heraus sol-len die beiden erfahrenen Berater das Wachstum in diesem Segment vorantreiben. Sie fokussieren sich bei FTI Consulting vor allem auf Gutachtertätigkeiten, Bewertungen und Bilanzierungsfragen im Rahmen inter-nationaler Schieds- und Gerichtsverfahren.

“Mit diesen wichtigen Personalentscheidungen bauen wir unsere Marktposition in Deutschland gezielt wei-ter aus”, erklärt Mark Bezant, Senior Managing Director und Leiter des Economic and Financial Consulting EMEA und APAC bei FTI Consulting. Er ergänzt: “Heiko Ziehms und Dr. Ekaterina Lohwasser verfügen über umfangreiche Erfahrungen als Sachverständige und werden uns vor dem Hintergrund der starken wirtschaft-lichen Aktivität in der Deutschland und weiteren deutschsprachigen Ländern in Europa dabei helfen, unser Tätigkeitsfeld in der Region zu erweitern. Wir freuen uns, beide in unserem Unternehmen zu begrüßen!”

Heiko Ziehms hat in seiner über 20-jährigen Karriere im Rahmen internationaler Schieds- und Gerichtsverfah-ren bei einer Vielzahl von handelsrechtlichen Streitigkeiten mitgewirkt, darunter den größten und komple-xesten Streitfällen der letzten Jahre im deutschen Markt, und dabei vielfach mündlich vor Schiedsgerichten ausgesagt. Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf der Quantifizierung von Schäden sowie forensischen Bi-lanzierungsfragen, zum Beispiel in Zusammenhang mit Vertragsverletzungen oder M&A-, Joint Venture-, Infrastruktur- und insolvenzbezogenen Angelegenheiten.

Dr. Ekaterina Lohwasser verfügt über 18 Jahre Erfahrung und wird regelmäßig als Sachverständige zur Scha-densbewertung bei internationalen Schieds- und nationalen Gerichtsverfahren mit Streitwerten in Höhe von bis zu mehreren Milliarden Euro beauftragt. Sie ist tätig im Zusammenhang mit grenzübergreifenden han-delsrechtlichen Streitigkeiten beispielsweise in Bezug auf Verletzungen von Lieferantenverträgen, Kaufver-tragsverletzungen im Nachgang zu M&A-Transaktionen, Ansprüchen im Rahmen von Investitionsschutzab-kommen oder Joint Venture- und Gesellschafterangelegenheiten.

Über FTI Consulting

FTI Consulting, Inc. ist eine weltweit tätige Unternehmensberatung, deren Fokus auf der Unterstützung von Unternehmen im Umgang mit Veränderungen, bei der Reduzierung von Risiken und bei der Lösung von Kon-flikten liegt – sei es in finanziellen oder rechtlichen Angelegenheiten, im operativen Geschäft, bei politischen oder regulatorischen Themen, in Bezug auf die Unternehmensreputation oder im Zusammenhang mit Transaktionen. FTI Consulting beschäftigt über 5.500 Mitarbeitern in 27 Ländern. Die Berater des Unterneh-mens arbeiten eng mit den Kunden zusammen, um komplexe Herausforderungen für deren Geschäft früh-zeitig zu identifizieren, zu analysieren und zu bewältigen sowie Chancen bestmöglich zu nutzen. Im Ge-schäftsjahr 2019 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 2,35 Milliarden US-Dollar.

