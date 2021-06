fruiton komplettiert die Genusspalette für den Arbeitsplatz und das Homeoffice

Neben Obst und Gemüse liefert fruiton jetzt Haferflocken sowie H-Milch in Bio-Qualität

Köln, im Juni 2021. Im Sommer 2021 sind längst nicht alle Mitarbeitenden zurück am Arbeitsplatz. Das heißt: Bei vielen Unternehmen bleibt die Kantine kalt. fruiton reagiert und bietet mit Porridge und H-Milch in Bioqualität seit Juni 2021 essenzielle Lebensmittel. Das ist vollwertige, unkomplizierte Ernährung, die nur eine Schüssel und einen Löffel braucht.

fruiton setzt den Weg zum Vollversorger am Arbeitsplatz fort

Obstkorb an den Arbeitsplatz: Dafür ist fruiton bekannt. Deutsche Unternehmen drücken mit Apfel und Co die Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden aus. Und noch mehr: Ganz natürlich wird die Gesundheit der Belegschaft während der Arbeitszeit gefördert.

Im Mai 2021 optimiert fruiton das frische Angebot durch Nuss-Spezialitäten. Bereits einen Monat später ergänzt man H-Milch in Bioqualität sowie Haferflocken in verschiedenen Genussvariationen.

„Wir beobachten, wie fluide die Arbeitswelt wird“, erklärt Sheila Röbkes. „Der Arbeitsplatz ist nicht mehr auf das Bürogebäude festgelegt, wandelt sich aber auch dort. Mitarbeitende schnappen sich ihren persönlichen Container und wählen einen temporären Platz für die Arbeit. Oder sie bleiben direkt zuhause und erledigen das Arbeitskontingent in Eigenregie. Dazu passt unser gesundes Vollsortiment für die tägliche Ernährung.“ Die Geschäftsführerin ergänzt: „Fluide Arbeit braucht halt nur die Schale und den Löffel. Messer und Gabel bleiben in der Schublade.“ Zu Obst, Gemüse und Nüssen packt fruiton jetzt auch Bio-H-Milch sowie Porridge.

H-Milch in Bioqualität ist ein gesundes Lebensmittel

Die Zahlen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft geben der Entscheidung von fruiton Recht. Für das Jahr 2020 verzeichnet man mit 0,8 Prozent einen leicht gesteigerten Verbrauch von Kuhmilch.** Milch gehört zu den beliebten Nahrungsmitteln in deutschen Landen.

Zum Hintergrund: Wasser bildet mit 87 Prozent den Hauptbestandteil von Milch, dennoch gilt sie als Grundnahrungsmittel. Eiweiße, Fett, Milchzucker sowie Mineralien und Vitamine können die tägliche Ernährung ergänzen. Und wie gesund ist die Milch? Studien dazu scheinen widersprüchlich.* Wer Milch in normalem Maß trinkt, genießt ein vollwertiges Lebensmittel.

H-Milch – die Abkürzung steht für „haltbar“. Durch Ultrahocherhitzung werden Keime abgetötet, fettlösliche Vitamine und Calcium bleiben erhalten.*** Die H-Milch in Bioqualität lässt sich gut lagern und ist darum optimal geeignet für den Genuss am Arbeitsplatz – im Büro oder Zuhause.

Haferflocken machen einfach nachhaltig satt

Als warmes Porridge oder kühle Overnight Oats feiern Haferflocken aktuell echte Erfolge. Immer mehr Menschen erkennen den Wert komplexer Kohlenhydrate, die im Körper nur langsam abgebaut werden und so langanhaltend Energie spenden. Die Ballaststoffe der Haferflocken fördern die Verdauung und animieren, ausreichend viel zu trinken. Porridge und Overnight Oats haben sich zum beliebten Frühstück oder Mittagessen am Arbeitsplatz entwickelt.

fruiton kooperiert mit dem Anbieter „3 Bears“. Seit 2016 liefert man Porridge und Overnight Oats in verschiedenen Geschmacksrichtungen und in exzellenter Qualität. Die Verpackungsgrößen sind optimal auf den Appetit abgestimmt – nichts geht verloren, denn alles wird aufgegessen.

Bio-H-Milch für die Kaffeekultur am Arbeitsplatz

Statt Studien reicht ein Blick in die Büroetagen, Wohnzimmer, Parks: Kaffee ist und bleibt das Lieblingsgetränk der Deutschen. Ein Schuss Milch gehört für viele dazu und sie behaupten, dass sich H-Milch besonders gut aufschäumen lässt. fruiton optimiert mit dem Angebot an H-Milch in Bioqualität das Wohlfühl-Konzept für jeden Arbeitsplatz.

Sonne, Milch und Haferflocken für die perfekte Mittagspause

„Wir wissen: Calcium braucht Vitamin D, damit es sich stabilisierend im Knochen einlagern kann“, erklärt Geschäftsleiter Mario Dutenstädter einen gesundheitlichen Nutzen von Milch und H-Milch. „Doch über die Nahrung lässt sich das wertvolle Vitamin D kaum aufnehmen – wir brauchen die Sonnenstrahlen. Gibt es ein schöneres Bild? Das Team genießt köstliche Porridge-Spezialitäten, gesunde Bio-H-Milch, unsere kernigen Nuss-Mischungen sowie eine Tasse Kaffee im Sonnenschein auf der Terrasse des Bürogebäudes!“ Jede und jeder erhält eine Portion lebenswichtiger Mineralien und Vitamine – gute Laune on Top.

Quellen:

* Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | Versorgungsbilanz | https://www.bmel-statistik.de/ernaehrung-fischerei/versorgungsbilanzen/milch-und-milcherzeugnisse/

** Quarks | Milch: Macht sie uns krank? | https://www.quarks.de/gesundheit/darum-ist-milch-nicht-giftig/

*** Milch Industrie Verband | Milkipedia | https://milchindustrie.de/milkipedia/h-milch/

PRESSEKONTAKT

fruiton GmbH

Mario Dutenstädter

Geschäftsleiter und Ansprechpartner für Presse und Öffentlichkeit

Industriestraße 16

50735 Köln

Telefon: 0221 65078630

E-Mail: info@fruiton.de

Web: www.fruiton.de

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne. Und bitte senden Sie uns Belege Ihrer Veröffentlichungen zu. Herzlichen Dank.

Die fruiton GmbH liefert Obst an den Arbeitsplatz im gesamten Bundesgebiet. Der Kunde profitiert vom Direktvertrieb durch fruiton: Die Produkte werden bei regionalen Erzeugern bezogen, wunschgemäß arrangiert und auf kürzestem Weg ausgeliefert. Als Extras ergänzen „Logo-Früchte“ und ein gesundheitsförderndes „Smoothie-Bike“ die Palette. Obst gehört an den Arbeitsplatz – diese Auffassung macht fruiton auch im Ausland zum gefragten Partner der Wirtschaft. fruiton bietet diese Vorteile: Es gibt einen gesunden Ausgleich zum konventionellen Kantinenessen oder zur Selbstversorgung, die gesundheitsfördernde Maßnahme ist steuerlich wirksam, Angestellte wie Kunden fühlen sich wertgeschätzt. Obst- und Gemüsekorb entsprechen einer modernen Ernährung im Stil von „Snackification“. Im März 2020 entwickelte fruiton den B2C-Bereich und liefert seitdem Obst sowie Gemüse per Paketservice bundesweit an private Haushalte. Zur besseren Abgrenzung bringt fruiton im April 2021 die fruitonBox für Privatkunden auf den Markt. Das Angebot umfasst drei Kategorien: BioBox, IdeenBox und DeineBox. Die Verbraucher können für den eigenen Bedarf wählen oder die fruitonBox als Geschenk versenden lassen. Im Frühling 2021 geht fruiton den nächsten Schritt auf dem Weg zum Komplettanbieter gesunder Ernährung am Arbeitsplatz. Man ergänzt das Angebot mit Nuss-Variationen in 100 % kompostierbaren Verpackungen, H-Milch in Bioqualität sowie Haferflocken als Porridge oder Overnight Oats in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Seit Januar 2021 trägt der Obstkorb die Auszeichnung „komplett klimaneutral“. In Kooperation mit ClimatePartner wurden sämtliche CO2-Werte der Prozesskette ermittelt. Die CO2-Emissionen kompensiert fruiton jetzt passgenau und unterstützt „Plastic Bank“. Das Projekt schützt die Ozeane vor Plastikmüll.

