Frühstück ist fertig! Sommerliche Overnight Oats – natürlich mit Saft

Mit einem vollwertigen Frühstück werden die Energie- und Nährstoffspeicher unseres Körpers nach der “Fastenzeit” in der Nacht wieder aufgefüllt und einem guten Start in den Tag steht nichts mehr im Wege. Jetzt ist das morgendliche Frühstück aber nicht jedermanns Sache. Für die einen ist es einfach zu früh, um an Nahrungsaufnahme zu denken, anderen fehlt schlicht die Zeit. Für alle, die es morgens eilig haben, haben wir ein paar alltagstaugliche Lösungsmöglichkeiten zusammengestellt, um vielleicht doch noch in den Genuss eines “Frühstücks” zu kommen.

Schnelle Ideen für einen ausgewogenen Start in den Tag

Die schnellste und einfachste Möglichkeit kann beispielsweise ein Glas Orangensaft sein. Durch seinen hohen Vitamin-C-Gehalt eignet er sich optimal, um die Lebensgeister zu wecken und sich fit für den Tag zu machen.

Fruchtsaft kann aber noch viel mehr. Als Basis fur Overnight Oats bildet der Saft eine schnelle Alternative zum klassischen Haferbrei, die sich am Abend vorher gut zubereiten lässt. Die leckere Frühstücksidee kommt direkt aus dem Kühlschrank und versorgt uns so nicht nur mit wichtigen Nährstoffen, sondern überzeugt als fruchtiger Frischekick am Morgen. Das Prinzip ist denkbar einfach: Die Haferflocken am Vorabend mit Fruchtsaft aufgießen und über Nacht quellen lassen. Am Morgen werden Toppings wie Obst, Joghurt, Nüsse und Samen frisch hinzugegeben. Raffiniert kombiniert mit Fruchtsäften und -nektaren sind der Kreativität dabei keine Grenzen gesetzt.

FRUCHTSAFT – das pflanzliche Lebensmittel

Aufgrund ihrer wertvollen Inhaltsstoffe und der hohen Nährstoffdichte ordnet die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) Frucht- und Gemüsesäfte als pflanzliches Lebensmittel auf einer Stufe mit Obst und Gemüse ein – und nicht etwa als Getränk.

Rezeptideen Overnight Oats – Saftiger Start in den Sommertag

GRUNDREZEPT für 1 Glas:

100 ml Fruchtsaft oder -nektar – 4 bis 5 EL Getreideflocken – 3 bis 4 EL Topping, z. B. Obst, Samen, Nüsse

ZUBEREITUNG: Die Getreideflocken mit dem Fruchtsaft aufgießen und über Nacht quellen lassen. Am Morgen werden dann die Toppings frisch hinzugegeben.

Good-Morning-Müsli-Mix

Für 1 Glas

4 EL Getreideflocken-Mix, 100 ml Orangensaft, 75 bis 100 g Seidentofu, nach Belieben Kokosblütenzucker, Honig oder Zucker, 3 EL Heidelbeeren (frisch oder TK), ca. 150 ml Kirschsaft

Zubereitung:

Getreideflocken und 40 ml Orangensaft mischen und über Nacht quellen lassen.

Flockenmix und Seidentofu in einem leistungsstarken Mixer dickcremig pürieren. Nach Belieben mit etwas Kokosblütenzucker, Honig oder Zucker abschmecken und in ein großes, weites Glas geben, kühl stellen und etwas ziehen lassen. Heidelbeeren waschen, trockenreiben und auf den Getreidemix geben. Mit übrigem Orangen- und Kirschsaft, etwa über einen Löffelrücken, vorsichtig auffüllen, sodass sich der Getreidemix nicht löst. Mit langem Löffel anrichten.

TIPP: Der Müsli-Mix schmeckt auch bereits nach kurzer Quellzeit.

Overnight Oats-Frühstücks-Slush

Für 1 Glas

4 EL Frühstücksflocken-Mix, 1 EL Sonnenblumenkerne, 125 ml Pfirsichnektar, 4 EL Magerquark, 1 bis 2 EL flüssiger Honig, 150 ml Rhabarber-Nektar, 2 EL geröstete Kokosraspel, 1 EL geröstete Kokoslocken (Reformhaus oder Naturkostladen)

Zubereitung:

Frühstücksflocken-Mix und Sonnen-blumenkerne mit Pfirsichnektar mischen, über Nacht im Kühlschrank mit Frischhaltefolie bedeckt quellen lassen. Quark und Honig glatt verrühren. Die Overnight-Oat-Mischung unterrühren und alles in ein großes Glas geben. Rhabarber-Nektar und Kokosraspeln in einen leistungsstarken Mixer geben und kräftig cremig aufmixen. Vorsichtig, etwa über einen Löffelrücken, auf den Getreidemix gießen, mit Kokoslocken garnieren und sofort anrichten.

