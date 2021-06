Frühjahrskur für das Gesicht – jünger, schöner und gepflegter aus der Krise

Das Frühjahr kommt, und damit der Wunsch nach einem jüngeren und gepflegteren Aussehen. Die Privatklinik Vitalitas hilft dabei mit einer umfassenden Frühjahrskur für jugendlich frisches Aussehen.

01.06.2020, Neustadt – Schön und gepflegt ins Frühjahr

Auch, wenn uns der Kälte und die Krise noch fest im Griff haben, so steht doch der Frühling vor der Tür, und auch die Krise wird auch ein Ende haben. Eine gute Gelegenheit, sich wieder etwas bewusster um sein Aussehen zu kümmern: eine neue Gesichtspflege, eine umfassende Frühjahrskur für frisches Aussehen oder gar eine operative Gesichtsverjüngung – jetzt ist die ideale Zeit dafür und in der Privatklinik Vitalitas steht der richtige Ansprechpartner für alle Fragen rund um diese Themen zur Verfügung.

Vorbereitung für die Zeit nach der Krise

Im Moment ist es schwer vorstellbar, aber die Zeit wird kommen, in der wir keine Masken mehr tragen müssen und endlich unserem Gegenüber wieder richtig ins Gesicht sehen können. Dazu wünscht man sich nicht nur ein sympathisches Lächeln, sondern auch ein gepflegtes und junges Gesicht, in das der Gesprächspartner gerne blickt. Um das zu erreichen, ist genau jetzt die Zeit für eine kleine Frühjahrskur mit hochwertiger Gesichtspflege, auch eine Gesichtsverjüngung lässt sich jetzt perfekt realisieren, um in einen traumhaften Frühling starten zu können.

Die folgenden Behandlungen verhelfen zu einem Gesicht, in das nicht nur der Partner, sondern auch Kollegen, Freunde und Flirtpartner gerne schauen: jünger, gesünder und voller Energie.

Facelifting – bewährt, beliebt, wirkungsvoll

Ein Facelifting ist eine sehr effektive Gesichtsverjüngung. Die operative Gesichtsstraffung verjüngt den Gesichtsausdruck dahingehend, dass man auf sein Umfeld wirkt, als sei man gerade von einer erholsamen Urlaubsreise zurück. Die charakteristischen Gesichtszüge bleiben bei einem schonenden Facelifting selbstverständlich erhalten.

Die Möglichkeit zur Lidstraffung wird gerne als Unterstützung der Gesichtspflege herangezogen, wenn man zwar körperlich fit und ausgeschlafen ist, aber ständig müde aussieht. Besonders Menschen, denen man täglich begegnet, werden von dem Resultat begeistert sein und gerne einen zweiten Blick riskieren.

Halsstraffung und Faltenbehandlung

Eine Halsstraffung wird sowohl alleine als auch in Kombination mit einem kompletten Facelifting durchgeführt und ist ein wahrer Booster, wenn es darum geht, die Konturen zu festigen und zu einem frischeren Aussehen zu gelangen. Durch diese Gesichtsverjüngung fühlt man sich nicht nur selbst besser, sondern wirkt auch ganz anders auf das persönliche Umfeld: jung und voller Energie.

Eine wirkliche Frühjahrskur für ein jüngeres und frischeres Gesicht ist auch eine Faltenbehandlung beispielsweise mit Hyaluronsäure. Falten hinterlassen oft einen erschöpften und mitunter auch mürrischen Eindruck beim Gegenüber – als Unterstützung der Gesichtspflege kann eine Hyaluronbehandlung bei einem erfahrenen Facharzt für plastische Chirurgen hier wahre Wunder vollbringen. Eine frische und glatte Haut, die man gerne im Spiegel betrachtet und die auch Kollegen und Freunde mit Sicherheit begeistern wird.

Lust auf eine Frühjahrskur, um mit straffer Haut und verjüngtem Aussehen zu gefallen, wenn die Zeit der Gesichtsmasken endlich vorbei ist? Die Privatklinik Vitalitas punktet mit der Kompetenz und Erfahrung ihrer Fachärzte für plastische Chirurgie. Eine umfassende Beratung kann gerne in Anspruch genommen werden.

