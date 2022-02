Fruchtiges Joghurtduo für den Sommer

Ab März im Kühlregal: Der neue Weideglück Fruchtjoghurt Mango und der beliebte Fruchtjoghurt Zitrone/Start für das neue Verpackungsdesign des Joghurtsortiments

Neu-Ulm, 02. Februar 2022 – Bei den saisonalen Sommersorten von Weideglück ist Fruchtjoghurt mild Mango dieses Jahr ganz neu im Sortiment. Die neue Sorte überzeugt durch eine besonders cremige Textur sowie die angenehme Süße sonnengereifter Mangos. Als Pendant zum neuen Mango Joghurt kommt Fruchtjoghurt mild Zitrone wieder ins Kühlregal. Mit seinem fein abgestimmten Geschmack erntefrischer Zitronen erfreut sich dieser bei den Verbrauchern besonders großer Beliebtheit. Das fruchtige Joghurtduo präsentiert sich zudem in einem völlig neuen, fröhlich-frischen Verpackungsdesign und macht Lust auf sommerliche Genussmomente.

Im Zeitraum von März bis Oktober 2022 sind die ausschließlich im 1.000-Gramm-Becher erhältlichen Joghurtsorten zu einem UVP zwischen 2,45 Euro und 2,65 Euro bundesweit im Handel verfügbar. Wie gewohnt mit praktischem Henkel und wiederverschließbarem Deckel für längere Frische. Mit der aktuellen Sommersortierung 2022 werden die Wintersorten Weideglück Fruchtjoghurt mild Pflaume-Zimt sowie Fruchtjoghurt mild Bratapfel abgelöst.

Weideglück bekommt moderneres Verpackungsdesign

„Die Joghurtsorten Mango und Zitrone sind unsere ersten Produkte im komplett neuen Design. Im weiteren Jahresverlauf erhält das gesamte Joghurtsortiment bei Milchwerke Schwaben einen moderneren, plakativen Auftritt, der für große Aufmerksamkeit im Kühlregal und mehr Abverkauf sorgen wird“, ist sich Marketing-Managerin Melissa Weilbach sicher. Ziel der neuen Gestaltungslinie ist es auch, Kunden und Konsumenten noch transparenter zu machen, was in den Produkten enthalten ist, um sie dadurch bei der Kaufentscheidung zu unterstützen. Ganz nach dem Motto „Weideglück – da weiß ich, was drin ist!“. So wird jetzt etwa die regionale Herkunft der Milch – ausschließlich von Höfen aus Bayern und Baden-Württemberg – auf den Bechern prominent ausgelobt. Ebenfalls neu sind die Nutri-Score-Kennzeichnung (bei den Sommersorten B) sowie umfassende Herstellerinformationen für die Verbraucher.

Auch das Thema Nachhaltigkeit haben die Milchwerke Schwaben weiter im Blick: Bei den zu 100 Prozent recyclebaren Gebinden wurde der Plastikanteil um 20 Prozent nochmals deutlich reduziert.

Weitere Infos unter: www.weideglueck.de

Die Milchwerke Schwaben sind eine mittelständische Molkereigenossenschaft mit Sitz in Neu-Ulm und im Besitz von rund 1.400 Landwirten. Die 1922 gegründete Genossenschaft verarbeitete im Jahr 2020 mit ihren rund 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 456,8 Millionen Kilogramm Milch und erwirtschaftete einen Umsatz von 239,2 Mio. Euro. Neben Natur- und Fruchtjoghurt umfasst das Produktportfolio Desserts, Käse und Butter. Für die Herstellung wird ausschließlich die Milch von Bauern aus Deutschland verwendet. Die Produkte sind unter den Marken Weideglück sowie Weideglück Bio bundesweit im Lebensmitteleinzelhandel erhältlich und werden in 70 weitere Länder weltweit exportiert. Desserts und Joghurts von Weideglück werden zu 100 Prozent in recyclebaren Bechern aus Polypropylen (PP) verpackt und sorgen damit für mehr Nachhaltigkeit im Kühlregal. Bei Milchprodukten in 800- bzw. 1.000-Gramm-Bechern sind die Milchwerke Schwaben nationaler Marktführer.

Bildquelle: Milchwerke Schwaben