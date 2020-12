Brillante Sicht und Sicherheit durch professionelle Glasversiegelung der Windschutzscheibe

Die Politur der Auto Frontscheibe mit einer Nanoversiegelung wertet die optischen Eigenschaften älterer Windschutzscheiben deutlich auf. Die Glasversiegelung erhöht die Sicherheit der Insassen durch bessere Sicht bei Regen und bei Nacht entscheidend. carron® bietet eine solche Glasversiegelung auf Basis von Nanotechnologie in einem professionellen 2-Komponenten.

Die Frontscheibe des Autos ist das Schutzschild für seine Insassen. Verschleiß und Mikrokratzer verschlechtern die Eigenschaften des Glases mit der Zeit. Schäden durch Steinschläge und Hagel während der Fahrt können zu schweren Unfällen führen. Autoglas ist von Natur aus nicht glatt und bruchstabil. Zwar bricht die Scheibe bei einem Steinschlag meist nicht sofort, aber die Einschlagsrisse irritieren den Fahrer stark oder schränken seine Sicht komplett ein. Neue Nanoversiegelungen beugen solchen Schäden vor und verbessern die optische Qualität. Sie reduzieren sie Blendwirkung entgegen kommender Fahrzeuge bei Nacht und Regen durch Auspolieren der Mikrokratzer an der Frontscheibe.

carron® Nanoversiegelung für Auto Frontscheiben ist ein Produkt der Silanchemie in Kombination mit einem abrasiven Spezialreiniger. Mittels modifiziertem amorphen Siliciumdioxid füllt carron® Nanoversiegelung Scheibenpolitur die mikroskopischen Spitzen und Täler im Glas der Autoscheibe aus. Dafür wird auf molekularer Ebene mittels Nanotechnologie optimiertes “Material”. Modifizierte Siloxan- und Silanolgruppen geben dem Autoglas ihre wasserabweisende (hydrophobe) Eigenschaft. Die ideal passenden Glasmoleküle der Versiegelung gehen dabei eine kovalente (dauerhafte chemische Elektronenbindung) mit der Glasoberfläche ein. Ergebnis ist eine Veredelung des Glases der Autoscheibe, welche die Glasoberfläche glättet und so bessere Sicht bei Regen, eine brillantere Sicht bei Nacht sowie eine höhere Festigkeit der Windschutzscheibe ermöglicht.

Entscheidend für eine dauerhafte Glasversiegelung ist die rückstandsfreie Reinigung der Glasoberfläche. Durch Alterung, mechanischen Verschleiß und Umwelteinflüsse kann die Glasfläche der Frontscheibe verklüftet werden. Die so entstanden Vertiefungen setzen sich mit Fetten und anderen Verunreinigungen zu. Die optischen Eigenschaften einer Autoscheibe können sich so verschlechtern. Daher enthält das Nanoversiegelungs-Set von carron® einen abrasiven Glasreiniger mit dem Bestandteil der seltenen Erde Cer(iV)oxid. Damit kann die Frontscheibe rückstandsfrei gereinigt und korrodierte Glasschichten entfernt werden.

So erreicht carron® mit seinem professionellen Glasversiegelungs-Set auf der Basis von Nanotechnologie einen starken Abperleffekt und eine höhere Festigkeit der Frontscheibe durch eine beachtliche Verbesserung des Kontaktwinkel auf 110 bis 118 Grad. Die so veredelte Glasoberfläche kann als superhydrophob bezeichnet werden und bietet damit einen starken Lotuseffekt.

carron® ist die Marke für Autopflege und Nanoversiegelung an Auto Frontscheiben und Autolack. PTFE Autopolitur Oberflächenversiegelung mit Lotuseffekt made in Germany setzt auf starken schmutzabweisenden Abperleffekt. carron® bietet hochwertige Fahrzeugpflege-Mittel, die in Deutschland entwickelt und hergestellt wurden. carron® wurde im Jahr 2010 gegründet und ist damit eine Produktmarke der neuesten Generation, die sich jedoch der Tradition verpflichtet fühlt. carron® bietet Qualitätsprodukte wie zum Beispiel Oberfächenversiegelungen für verschiedenste Oberflächen oder Scheibenpolitur, die nach neuestem wissenschaftlichem Stand in Deutschland hergestellt werden. Diese Produkte durchlaufen die strengen Zulassungstests der Europäischen Union. carron® vertreibt nicht die in Großproduktion hergestellten Chemieprodukte großer Konzerne, sondern die durch findige Köpfe entwickelte, und mit hochwertigen Materialien hergestellten Ergebnisse intensiver Forschungsarbeiten. Besondere Kompetenz bietet carron® seinen Kunden bei der Versiegelung zu wasserabweisenden und schmutzabweisenden Oberflächen.

