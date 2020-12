Freudenberg Performance Materials setzt auf digitale Beschaffung mit FACTUREE

Online-Fertigung von Sonderteilen bringt für Hersteller von Textilien Vorteile wie schnelle Bereitstellung

Berlin, 9. Dezember 2020 – Freudenberg Performance Materials, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von innovativen technischen Textilien, geht moderne Wege bei der Beschaffung von Bauteilen. So lässt das Unternehmen verschiedene Teile, darunter Blechschneid- und Biegeteile, bei dem Online-Fertiger FACTUREE ( www.facturee.de) fertigen. Der Anbieter verfügt über ein Produktionsnetzwerk von über 1000 Fertigungspartnern aus den Bereichen CNC-Bearbeitung, Blechbearbeitung, 3D-Druck und Oberflächentechnik. Dadurch werden ein breites Fertigungsspektrum, schnelle Bereitstellung sowie fristgerechte Lieferungen gewährleistet.

Freudenberg Performance Materials ist ein weltweit führender Hersteller für technische Textilien. Die textilen Lösungen finden Anwendung in einer großen Bandbreite an Märkten und Anwendungen. Die technischen Textilien des Unternehmens umfassen Vliesstoffe, Gewebe, Gewirke, Schäume und Laminate für Märkte wie Automobil, Bauwirtschaft, Bekleidung, Energie, Filtermedien, Healthcare, Innenausbau, Schuhe und Lederwaren sowie spezielle Anwendungen.

Freudenberg Performance Materials ist global präsent und mit mehr als 35 Produktionsstandorten in 15 Ländern vertreten. Der Hauptsitz ist in Weinheim in Deutschland. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, Vorreiter bei der Entwicklung technischer Textilien, moderner Werkstoffe und Lösungen sowie neuer Produktionsverfahren zu sein.

Online-Fertigung als moderne Form der Beschaffung

Der Anspruch an innovative Produkte und Prozesse zeigt sich auch bei der Wahl der Fertigungs-Partner. Bei der Umsetzung von technischen Projekten und im Instandhaltungsumfeld sind immer kürzere Beschaffungszeiten bei gleichzeitig hoher Fertigungspräzision entscheidend für den Erfolg. Die cwmk GmbH, die unter dem Markennamen FACTUREE als Online-Fertiger operiert, erfüllt diese Anforderungen durch einen sehr hohen Digitalisierungsgrad, Automatisierung und Vernetzung sowie ein nach ISO 9001 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem. In dem breiten Fertigungsnetzwerk stehen mehr als 8000 Maschinen konstant für Projekte bereit.

“Freudenberg Performance Materials hat bis dato etwa fünfzehn Projekte zur externen Fertigung von Bauteilen mit uns abgewickelt. Ein besonders umfangreiches Projekt haben wir im September dieses Jahres umgesetzt. Dies umfasste die Fertigung von mehreren Frästeilen aus Stahl und Aluminium, sowie Blechschneid- und Biegeteilen aus V2A-Edelstahlblechen”, erklärt Benjamin Schwab, Leitung Marketing & Sales der cwmk GmbH.

Insgesamt sind die meisten Bauteile, die FACTUREE für Freudenberg fertigt, 3-Achs-Frästeile und einige Biegeteile, seltener auch Drehteile. Die bearbeiteten Materialien sind meist Stahl, Edelstahl und Aluminium – es kamen auch schon verschiedene Kunststoffe wie PVC, PEEK und Teflon zum Einsatz.

Markus Helf, Technischer Leiter des Werks Kaiserslautern der Freudenberg Performance Materials SE & Co. KG, unterstreicht den Vorteil der Zusammenarbeit: “Wir schätzen FACTUREE als zuverlässigen Lieferanten für Fertigungsteile mit guten Lieferzeiten und einfach zu bedienendem Beschaffungs-Interface. Gerade in Corona-Zeiten bietet diese Art der Beschaffung eine entsprechende Sicherheit. Aus unserer Sicht ist dies ein schönes Beispiel dafür, welche Vorteile die Digitalisierung, die durch die Corona-Pandemie noch mal einen entsprechenden Schub erhalten hat, mit sich bringt.”

Die cwmk GmbH mit Sitz in Berlin operiert unter dem Markennamen FACTUREE als erster Online-Fertiger. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, seinen Kunden durch Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung die zeitgemäße Beschaffung von Fertigungsteilen zu ermöglichen. FACTUREE verfügt über ein umfangreiches Produktionsnetzwerk von über 1000 Fertigungspartnern aus den Bereichen CNC-Bearbeitung, Blechbearbeitung, 3D-Druck und Oberflächentechnik. Mehr als 8000 Maschinen stehen konstant für Projekte bereit. Alle Partner unterliegen einem kontinuierlichen datengetriebenen Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. Bei FACTUREE können Projekte im Bereich Prototyping genauso durchgeführt werden wie Klein- und Großserienfertigungen. Der Kundenstamm ist in den unterschiedlichsten Bereichen wie Maschinenbau, Medizintechnik, Modellbau, Robotik, Automotive sowie Luft- und Raumfahrt angesiedelt. Führende Industrieunternehmen wie Siemens und Parker Hannifin, KMU, Forschungseinrichtungen und Universitäten zählen zu den Kunden. FACTUREE ist europaweit tätig und verzeichnet eine kontinuierlich wachsende Zahl an Kunden im europäischen Ausland.

