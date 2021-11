French Lingerie Dessous Show in Berlin

Die schönsten französischen Dessous-Kreationen der Saison

Paris-Berlin, 2. November 2021. Heute ging die French Lingerie Dessous Show in der Mall of Berlin zu Ende. Zehn französische Dessous Marken präsentieren dort zehn Tage dem Publikum ihre Highlights für Herbst und Winter. Veranstaltet wurde die Show vom Verband für französische Wäsche „Promincor – Lingerie Franaise“ mit Unterstützung des „DEFI – La Mode de France“.

Mit dabei waren: ANTIGEL, AUBADE, CHANTELLE, EMPREINTE, LISE CHARMEL, LOU, LOUISA BRACQ, MAISON LEJABY, PASSIONATA und SIMONE PERELE.

Die Dessous Show fand im French Lingerie Pop-up Shop in der Mall of Berlin statt und zeigte die hohe Handwerkskunst französischer Dessous-Kreateure. Es sind die vielen winzigen Details, das traditionsreiche Know-how, die Liebe zur Perfektion und der Aufwand, den französische Dessous-Marken betreiben, um Frauen in perfekt sitzende Wäsche zu kleiden. Was viele nicht wissen: Die Entwicklung eines BHs dauert zwischen 18 und 30 Monaten und erfordert zwischen 20 und 30 zum Teil winzige Bestandteile. Außer der Dessous Show war ein kostenloses BH-Fitting das Highlight. Es ist kaum zu glauben, aber bis zu 80 Prozent der Frauen kennen ihre ideale Körbchengröße nicht.

ÜBER PROMINCOR – LINGERIE FRANAISE

Der Verband Promincor – Lingerie Franaise wurde basierend auf dem Gesetz von 1901 im Jahr 1960 mit dem Ziel ins Leben gerufen, französischen Dessous-Marken die Möglichkeit zu geben, sich in Frankreich und auf der internationalen Bühne mit einer Stimme zu äußern. Der Verband unterstreicht die Exzellenz des Miederwaren-Berufsstandes, seine originellen Entwürfe und die Präzisionstechnik, die Frankreich seit der Patentierung des ersten BHs 1889 in Paris den Ruf als Marktführer eingebracht haben. Auch lange nach der Industrialisierung hat sich der Geist des Handwerks und die Vorliebe für Spitzenleistungen in der Maßarbeit in Branche erhalten. Promincor – Lingerie Franaise hat es sich zum Ziel gesetzt, den beruflichen Sektor zu fördern, indem er die zahlreichen Facetten aller Fachleute der Branche einer breiten Öffentlichkeit zugänglich macht.

Bildquelle: @Promincor