Freie Trauung – Nur ein Trend oder echte Herzensangelegenheit?

Eine freie Trauung ermöglicht das Brautpaar und seine persönliche Geschichte zu zeigen. Deshalb ist die freie Trauung als echte Herzensangelegenheit völlig zu Recht voll im Trend.

Was ist eine freie Trauung? Maren Lemke, freie Traurednerin, ordnet erste wichtige Gedanken zum Thema ein.

Freie Trauungen werden zusehend immer beliebter. Gastronomien bewerben sich als ganzheitliche Hochzeitslocation, die Auswahl an Traurednern und Traurednerinnen ist groß. Als Brautpaar habt ihr bestimmte Vorstellungen von diesem ganz besonderen Tag in eurem Leben. Ihr schmiedet schon Pläne für euer Fest. Ihr habt erste Ideen für eure Trauzeremonie. Euch ist es wichtig JA zueinander zu sagen. Frei von standesamtlichen Abläufen, frei von kirchlichem Hintergrund, frei von fremden Vorgaben. An einem Datum eurer Wahl, an einem Ort nach euren Wünschen. Ihr möchtet eure freie Trauung feiern.

Hand auf’s Herz: Ist das Feiern einer freien Trauung einfach nur trendig oder bedeutet sie wirklich was eure Hochzeit ausmacht? Vielleicht wünscht ihr euch eine Feier mit den liebsten Vertrauten, um vor allen eure Liebe zu bezeugen. Oder ihr sucht die traute Zweisamkeit, um einander in inniger Zuneigung euer Eheversprechen zu sagen. Richtig ist, was euch wichtig ist. Eure Wünsche, Pläne und Ideen sollen gehört und umgesetzt werden. Was seid ihr für ein Paar? Was ist der Kern eurer Beziehung? Warum werdet ihr heiraten?

Dies alles zu greifen, in Worte zu kleiden und eure Trauzeremonie für euch zu erschaffen, ist die Aufgabe von Maren Lemke. Als freie Rednerin für Trauzeremonien und besondere Anlässe, ist es Maren Lemke eine Herzensangelegenheit eure Trauzeremonie zu gestalten.

“Ich gestalte mit meinen Worten, fasse den Augenblick und forme die Zeremonie, um euren besonderen Anlass zu eurem Erlebnis zu machen.”

Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Hochzeitswelt begleitet Maren Lemke eure freie Trauung vom ersten Kennenlernen über eine intensive Vorbereitungszeit bis hin zu eurer einmaligen Trauzeremonie herzlich und professionell. Ihre Qualität zeichnet sich durch gutes Zuhören, wertvolle Empfehlungen, wortgewandtes Vortragen und vor allem Leidenschaft für eure Geschichte aus. Sie erfährt die wichtigen Details eures Zusammenseins mit Herz und Verstand.

Selbst verheiratet und als Mutter zweier Kinder lebt Maren Lemke (37 Jahre) in Korschenbroich am schönen Niederrhein. Sie arbeitet im gesamten Raum Mönchengladbach, Krefeld, Düsseldorf und darüber hinaus. In ihrem gemütlichen Traubüro empfängt Maren Lemke ihre Brautpaare, um in geselliger Atmosphäre ins Gespräch zu kommen. Weitere Kontakte, umfangreiche Recherchen, aufwendiges Schreiben, geübtes Einsprechen runden ihren Arbeitsauftrag ab. Das Brautpaar steht dabei die ganze Zeit im Mittelpunkt.

