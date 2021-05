Freiburg hat eine Weltrekordlerin

Der 1. Internationale zoom Life Hack Slam

Am letzten Wochenende fand der 1. Internationale zoom Hack Slam statt, der im Rahmen eines Workshops zum Thema „Sichtbarkeit“ vom international bekannten und renommierten Speaker und Autor Hermann Scherer online und via zoom veranstaltet wurde.

312 Speaker aus 17 Nationen sind angetreten, ihre besten Life Hacks innerhalb genau einer Minute vorzutragen. Dabei wurden manche der Mini Tipps in 4 verschiedenen Sprachen verfasst. Das war der 1. Weltrekord online seiner Art.

Nach Vorstellung der Aufgabe herrschte für einen Moment lang Schweigen, Entsetzen in den Gesichtern……. und die Mousepads waren schweißgebadet. In Sekundenschnelle einen tollen Tipp parat haben und sich dafür dann einen knackigen Text und sich auch noch eine spannende Vortragsart vor über 300 Menschen auszudenken, das ist Adrenalin pur. Aber auch eine tolle Herausforderung. Spürbare Vorfreude und positives Lampenfieber, sich dieser Aufgabe zu stellen, brachten alle Teilnehmer letztendlich dazu, ihr Bestes zu geben. Definitiv ein tolles Event, bei dem 312 Menschen in sog. Breakout Rooms ihre Ideen in 60 Sekunden raushauten, um die Welt ein bisschen besser und schöner zu machen.

Eine der Teilnehmerinnen und damit auch Weltrekord-Inhaberin kommt aus Freiburg. Es ist die Grafik-Designerin Susanne Goerke. Sie teilte einen Tipp zum Thema digitale Neukundengewinnung auf Social Media. Durch das Kreieren von sog. Tiny Offers – also in kleine preislisch attraktive Happen aufgteilte Teilleistungen einer großen Dienstleistung oder teurerer Produkte kannst Du Deine Zielgruppe in echte Interessenten verwandeln und so einen Vorgeschmack auf Deine Arbeit geben, und so bereits im Vorfeld einen Mehrwert für Deine künftigen Wunschkunden schaffen. Mehr Reichweite, mehr Sichtbarkeit, mehr Neukunden in speziell der Wunschzielgruppe mithilfe kleiner smarter Schnupper-Produkte, durch die Interessenten dann zu echten Kunden werden.

Susanne Goerke ist Expertin für authentische Unternehmenskommunikation. Sie entwickelt für Unternehmen ihr individuelles Unternehmenserscheinungsbild, stimmiges Logo- und Corporate Design. Sie entwirft und gestaltet nun seit mehr als 20 Jahren Medien aller Art für den online- sowie den klassischen offline Einsatz. Sie selbst hat auch mehrere tiny offer Produkte zum Thema Sichtbarkeit – vor allem auf Social Media – kreiert, die sie über ihren Online Shop zum Download anbietet. Als überzeugte Netzwerkerin vernetzt sie von Herzen Menschen und Unternehmer und sorgt so für potenzierten Mehrwert und erfolgreiche Sichtbarkeit.

Bessere Außenwirkung durch authentisches Branding & Corporate Design, Logo Design, Medienkreationen und Emotional Marketing. Stimmige Sichtbarkeit und passende Medienkreation durch empathische Designleistungen, die dein Herzensbusiness erfolgreich sichtbar werden lassen und dich am richtigen Platz am Markt positionieren.

Kontakt

susa design. brand design studio

Susanne Goerke

Basler Landstr. 70a

79111 Freiburg

0761 4538347

hallo@susa.design

http://www.susa.design

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.