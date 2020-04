FREE NOW startet Lieferservice in Deutschland

Neues Angebot ist zunächst in München und Köln verfügbar, weitere Städte folgen

– FREE NOW “Courier” ist ab sofort Teil der FREE NOW App.

– Zum Festpreis von 10 Euro können sich Kunden im Voraus bezahlte Einkäufe oder Restaurant-Bestellungen mit dem Taxi liefern lassen.

– Der neue Service startet europaweit, in Deutschland zunächst in München und Köln.

– Das Angebot gilt zunächst für die kommenden Wochen, in denen die Bevölkerung verstärkt zu Hause bleiben soll.

Hamburg, 08.04.2020 – In diesen Tagen müssen die Menschen flexibel sein, ihr Berufsleben neu strukturieren und auch bei alltäglichen Dingen umdenken. Der Wocheneinkauf, der Gang zur Apotheke oder das Essen aus dem Lieblingsrestaurant – gewöhnliche Tagesabläufe können in Zeiten von #stayhome zu einer wahren Herausforderung werden. Insbesondere dann, wenn die regulären Liefermöglichkeiten einzelner Unternehmen so stark ausgelastet sind, dass es zu langen Wartezeiten kommen kann. FREE NOW, Europas führender Mobilitätsanbieter, bietet deshalb ab sofort Unterstützung an und startet einen neuen Service in seiner App. Über die Lieferservice-Option “Courier” können sich Kunden in ausgewählten Aktionsgebieten mit der FREE NOW App ein Taxi bestellen. Der Fahrer bringt dann bezahlte Einkäufe, Waren oder Lebensmittel auf direktem Weg zum Besteller. Der Service ist ab sofort in München und Köln zum Festpreis von 10 Euro verfügbar. Weitere Städte sollen noch in den nächsten Tagen folgen.

Taxis übernehmen die Kurierfahrten

In der FREE NOW App kann der Kunde über die genannte Bestelloption ein Taxi für die gewünschte Kurierfahrt buchen. Die Adresse des Anbieters als Abhol- und die eigene Adresse als Zielort müssen angeben werden. Die Bestellnummer der Ware oder weitere Informationen zur Lieferung können direkt in der App an den Fahrer übermittelt werden. Sobald der Fahrer am Ziel angekommen ist, erhält der Kunde eine Benachrichtigung von FREE NOW. Die bestellte Ware bezahlt der Kunde direkt beim Anbieter, FREE NOW berechnet lediglich den Festpreis für die Fahrt in Höhe von pauschal 10 Euro. Der neue Service ist nicht nur für Privatkunden und Anbieter, sondern auch für alle Fahrer ein echter Zugewinn: “Für unsere Kunden bietet die neue Lieferservice-Option absoluten Mehrwert. Menschen, die sich in diesen Tagen an das Gebot halten Zuhause zu bleiben, können sich über unsere App ein Taxi für eine Kurierfahrt buchen und reduzieren damit das Risiko, mit dem Virus in Kontakt zu kommen. Bestellung und Abrechnung der Fahrt erfolgen kontaktlos über die App. Damit schaffen wir zusätzliche Sicherheit”, sagt Alexander Mönch, Deutschland-Chef von FREE NOW.

Auch die Fahrer profitieren von dem neuen Angebot: “Aktuell zählt jede Tour. Mit der Lieferservice-Option bekommen unsere Fahrer die Möglichkeit einer zusätzlichen Einnahmequelle. Wir haben im Vorfeld mit vielen angeschlossenen Unternehmern in München und Köln gesprochen und durchweg positives Feedback erhalten. Über 400 Taxifahrer haben sich in kürzester Zeit bereit erklärt, uns bei diesem Projekt zu unterstützen – Tendenz steigend. Wir möchten an dieser Stelle allen Fahrern für ihren Einsatz danken und geben ihnen gleichzeitig mit auf den Weg, bei jeder Lieferfahrt die schützenden Hygienestandards und den nötigen Sicherheitsabstand bei Abholung und Übergabe einzuhalten”, ergänzt Mönch.

Neuer Service auch für Geschäftskunden

Neben Privatkunden können auch FREE NOW Geschäftskunden, wie zum Beispiel gastronomische Betriebe, den neuen Service nutzen. Wer eine Lieferung an einen Kunden versenden muss, kann über FREE NOW ein Taxi bestellen. Der Fahrer holt die bestellte Ware dann ab und liefert diese auf direktem Weg an den Besteller. Auch hier kostet die Fahrt 10 Euro, abgerechnet wird diese über den bestehenden Business-Account des Geschäftskunden.

FREE NOW “Courier” ist ab heute zum Festpreis von 10 Euro in München und Köln innerhalb festgelegter Aktionsgebiete buchbar. Weitere Städte kommen zeitnah hinzu.

Mehr Infos gibt es unter: https://free-now.com/de/courier

Über FREE NOW:

FREE NOW ist das Ride-Hailing Joint Venture von Daimler und BMW. Es besteht aus den Verticals FREE NOW (ehemals mytaxi, 12 europäische Märkte), Beat (5 lateinamerikanische Märkte und 1 europäischer Markt), Kapten (3 europäische Märkte) und hive (5 europäische Märkte). Zusammengefasst bedeutet dies, dass die Verticals derzeit von 39 Millionen Nutzern in 18 Märkten und 130 Städten genutzt werden. Damit ist die FREE NOW Gruppe der größte Anbieter von Ride-Hailing Services in Europa und der am schnellsten wachsende Anbieter in diesem Bereich in Lateinamerika. Insgesamt arbeiten mehr als 1.800 Mitarbeiter in rund 35 Büros.

Weitere Infos unter: https://free-now.com/de/

Firmenkontakt

FREE NOW

Falk Sluga

Große Elbstraße 145a

22767 Hamburg

04031766338

free-now@adpublica.com

https://free-now.com/de/

Pressekontakt

ad publica Public Relations GmbH

Robert Kriesten

Poßmoorweg 1

22301 Hamburg

04031766338

robert.kriesten@adpublica.com

http://www.adpublica.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.