FREE NOW nutzt Onfido für die schnelle und sichere Führerscheinvalidierung seiner Kunden

München, 4. November 2020 – Der Mobilitätsanbieter FREE NOW nutzt für das digitale Identitätsmanagement in seiner gleichnamigen App die Technologie von Onfido. Seit Anfang 2020 verifiziert FREE NOW, ob seine Kunden eine rechtmäßige Fahrerlaubnis und damit Zugang zu dem erweiterten Mobilitätsangebot wie Car- oder Rollersharing haben, in einem durchgängigen digitalen Prozess. Dies geschieht mit Hilfe des Führerscheins und einem KI-basierten biometrischen Abgleich über das Onfido SDK. Ausschlaggebend für die Partnerschaft mit Onfido war neben der technologischen Innovationskraft des Digital-Identity-Management-Anbieters auch die globale Präsenz des Unternehmens. Zudem sichert sich FREE NOW dank der Cloud-Struktur von Onfido mit Datenhosting in Europa volle Flexibilität und Skalierbarkeit für die Expansion in neue Märkte.

FREE NOW ist einer der führenden Mobilitätsanbieter Europas. Gegründet 2009, ursprünglich als Taxi-App, ist FREE NOW mittlerweile in über 150 Städten mit mehr als 100.000 Fahrern verfügbar. Seit 2019 können Kunden über die FREE NOW-App nicht nur Taxifahrten buchen, sondern über den Service “Ride” auch lizenzierte Mietwagen mit Fahrer bestellen. Durch die Integration von Drittanbietern wie Miles, Voi, emmy oder Bond Mobility können Kunden seit 2020 auch Carsharing, E-Roller, E-Bikes oder E-Scooter über FREE NOW mieten.

Schneller Zugang zu Carsharing und Rollersharing in der FREE NOW-App

Kunden erhalten dank der Integration der digitalen Identitätsprüfung von Onfido innerhalb weniger Minuten Zugang zu den Car- und Rollersharing-Angeboten der Drittanbieter in der FREE NOW-App. Möchte ein Kunde diese Angebote nutzen, fotografiert er seinen Führerschein und sein Gesicht mit dem Smartphone ab. Die künstliche Intelligenz von Onfido macht vom Ausweisfoto einen biometrischen Abgleich mit dem Gesicht. Die Daten werden End-to-End verschlüsselt an FREE NOW geschickt und dort mit den Kundendaten verglichen. In wenigen Minuten wird zuverlässig geprüft, ob der Kunde auch der legitime Inhaber des Führerscheins ist. Zudem wird die Gültigkeit des Führerscheins überprüft sowie die Berechtigung, ob der Kunde die gewünschte Fahrzeugart oder Fahrzeugklasse führen darf. Identitätsbetrug oder die Nutzung von Fahrzeugen durch nicht berechtigte Personen werden damit ausgeschlossen.

Nach erfolgreicher Validierung des Führerscheins kann der Kunde die ganze Bandbreite an Carsharing- und Rollersharing-Angeboten in der FREE NOW-App nutzen. Meist ist dies nach wenigen Minuten der Fall. Ab der zweiten Nutzung funktioniert die Buchung auch ohne biometrischen Abgleich und somit noch schneller.

“Auf unserem Weg zum ganzheitlichen Mobilitätsanbieter für Europa ist Onfido der ideale Partner, weil er unseren Nutzern ein herausragendes Kundenerlebnis bei der Führerscheinvalidierung und gleichzeitig höchste Sicherheit vor Identitätsbetrug bietet. Eine Verantwortung, die wir vor allem gegenüber unseren Partnerunternehmen in Deutschland und Europa haben”, sagt Silvia Fischer, Vice President Smart Mobility bei FREE NOW.

Oliver Krebs, Vice President Central EMEA bei Onfido, freut sich über die neue Partnerschaft: “Gegenwärtig ändern sich die Ansprüche an Mobilitätsanbieter rasant. Kunden wollen ein schnelles, sicheres und überzeugendes Erlebnis haben und gleichzeitig flexibel bei der Wahl des Fahrzeugs sein. Wir freuen uns, dass sich FREE NOW gemeinsam mit Onfido dieser Herausforderung stellt.”

Onfido ist ein führender Anbieter von digitaler Identitätsprüfung und Authentifizierung. Das Unternehmen verifiziert mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Foto-IDs und vergleicht sie über ein Software Development Kit in der Anbieter-App mit der Gesichtsbiometrie des Nutzers. Der Verifizierungsprozess dauert nur wenige Minuten. Onfido bietet neben einer nahtlosen Nutzererfahrung höchste Standards bei Datenschutz und Sicherheit: Onfido ist nach ISO 27001 zertifiziert, DSGVO-konform und hostet sämtliche Daten in Europa (Deutschland und Irland).

Onfido wurde 2012 gegründet, beschäftigt aktuell rund 400 Mitarbeiter in sieben Ländern und betreut über 1.500 Kunden weltweit. Darunter Unternehmen wie FREE NOW, Yallo Swype, Grover, Curve, Orange and Zipcar. Hauptfirmensitz ist London.

Mehr Informationen unter www.onfido.com

Firmenkontakt

Onfido

Laura Noye

Finsbury Avenue 3

EC2M 2PA London

–

press@onfido.com

https://www.onfido.com/

Pressekontakt

Schwartz Public Relations

Ulrike Schinagl

Sendlingerstraße 42A

80331 München

+49 (0) 89 211871-55

us@schwartzpr.de

https://www.schwartzpr.de