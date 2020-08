Fragen und Antworten zu Augentropfen bei Allergien

Am Samstag, dem 8. August 2020, wurde erneut der "Internationale Tag der Katze" begangen, auch "Weltkatzentag" genannt, gefeiert. In diesem Zusammenhang befragten wir als Wirtschaftsvertreter, den Vorstandsvorsitzenden der GSB Gold Standard Banking Corporation, Josip Heit, zum Thema Katze, Glück und Wirtschaft. Herr Heit, Katzen sollen bekanntlich Glück bringen, was sagen Sie am Weltkatzentag dazu? Josip Heit: "Nun hier denke ich an Maneki-neko, auch Manekineko ("Winkende Katze"...