Fotoworks XL 2020 – Das einfache Bildbearbeitungsprogramm

Bei einem Bildbearbeitungsprogramm kommt es in erster Linie auf eine einfache Bedienbarkeit und die Funktionsbandbreite an. Aber auch die Übersichtlichkeit und der Preis spielen für den Anwender eine große Rolle. Keiner möchte gerne eine komplizierte Software teuer erwerben, und sich dann noch mühsam durch die Funktionen quälen, die oft nur mit einem umfangreichen Handbuch und unzähligen Videos zu bewerkstelligen sind.

Hier bietet sich das Bildbearbeitungsprogramm Fotoworks XL 2020 an, da diese Software vor allem durch die übersichtliche Benutzeroberfläche, eingängige Funktionen und den günstigen Preis überzeugt.

Selbstverständlich dürfen auch zahlreiche Funktionen sowie Effekte nicht fehlen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Gerade grundlegende Funktionen wie Größe verändern oder Bild zuschneiden sind essenziell in der Bildbearbeitung und sollten logisch und leicht zu bewerkstelligen sein.

Fotoworks XL 2020 bietet dem Anwender ein Bildbearbeitungsprogramm, welches so intuitiv in der Anwendung ist, dass es auch für Anfänger in der Bildbearbeitung möglich ist, schnell tolle Ergebnisse zu erzielen.

So lassen sich mit nur wenigen Klicks ganz einfach Cliparts in das Bild einfügen, oder auch das Bild mit einem Text versehen. Gerade die kleinen Fotofehler lassen sich spielend schnell mit den verschiedenen Funktionen wie zum Beispiel Farbkorrektur oder automatisch Verbessern schnell mit dem Bildbearbeitungsprogramm beheben. Wenn der Bearbeiter mehrere Fotos mit diesen Fehlern besitzt, kann die Stapelverarbeitung von Nutzen sein, da die gleichen Fehler gleich bei allen Bildern behoben werden.

Auch der beliebte Kalenderdruck oder Collagen erstellen gehen dem Anwender sehr leicht von der Hand. Neben diesen Standard-Funktionen verfügt das Bildbearbeitungsprogramm Fotoworks XL 2020 aber auch noch über eine ganze Reihe speziellerer Effekte, welche ebenfalls gut erklärt auch dem Anfänger die Bildbearbeitung näher bringt.

So können in dem Bildbearbeitungsprogramm über die Experten-Funktionen weitere tolle Effekte erzielt werden, die das Bild hochwertig bearbeitet zu einem Glanzstück der Bildbearbeitung werden lassen.

So kann der Anwender mit dem Kopierstempel beispielsweise ganz einfach Bereiche im Bild retuschieren, Objekte entfernen oder auch Objekte von A nach B kopieren. Aber auch mit der Kopieren-Einfügen-Profi Methode erzielt der Bildbearbeiter einzigartige Fotografien, da mit dieser Methode spielend Objekte freigestellt und auf beliebigen Hintergründen eingesetzt werden können.

Ebenso kann man die freigestellten Objekte verwalten und auch für spätere Zwecke abspeichern.

Beliebt ist unter anderem auch die Radialdehnung, welche mit einfachen Schiebereglern den optimalen Fischaugen-Effekt erzeugt. Passend dazu ermöglicht die Funktion Radiale/Fokussierte Effekte gezielte Unschärfe im Bild. So lassen sich tolle Highlights in der Fotografie setzen, die jeden überzeugen. Ebenso gefragt ist die Color-Klecks Funktion, welche ein farbiges Bild mit nur wenigen Klicks in Schwarz-Weiß umwandeln und dabei farbige Akzente setzen lässt. Auch das automatische Geraderichten für zum Beispiel eingescannte Fotos darf bei einem guten Bildbearbeitungsprogramm natürlich nicht fehlen.

Viele Hobby Fotografen kennen das Problem mit den roten Augen bei einem Portraitbild. Dies ist störend und zudem wirklich unschön. Aber auch dieses Problem lässt sich mit dem Bildbearbeitungsprogramm Fotoworks XL 2020 ganz einfach beheben.

Alles in allem verfügt das Bildbearbeitungsprogramm über unzählige Funktionen und ist nahezu selbsterklärend in der Anwendung. Mit Fotoworks XL 2020 kann auch der blutigste Anfänger in der Bildbearbeitung schnell überzeugende Effekte in das Bild einfügen, die jedes Bild professionell bearbeitet wirken lassen.

In dem Bildbearbeitungsprogramm Fotoworks XL 2020 steht ein Online-Handbuch zur Verfügung, welches alle grundlegenden Funktionen sehr gut erklärt und auch die einen oder anderen Tipps enthält. Auch Tutorial-Videos sind verfügbar, die speziellere Funktionen anschaulich erklären, um dem Bildbearbeiter noch schneller zu den gewünschten Ergebnissen zu verhelfen.

Aber auch für spezifische Fragen steht dem Nutzer ein Support-Team rund um die Uhr zur Verfügung, welches schnell und bestmöglich alle Anfragen bearbeitet.

Das Bildbearbeitungsprogramm Fotoworks XL 2020 wird regelmäßig gewartet und alle Updates sind für den Anwender kostenlos.

Fotoworks XL 2020 beweist, dass ein Bildbearbeitungsprogramm nicht teuer sein muss, und trotzdem mit vielen Funktionen und Effekten aufwarten kann. Gerade für Anfänger lohnt sich daher ein Blick auf diese Software, die mit einem übersichtlichen Layout und der logischen Struktur aufwarten kann.

Weitere Informationen zum Bildbearbeitungsprogramm: https://www.mediakg-ti.de/

Artikel Quelle: https://www.mediakg-ti.de/presse/fotoworks-xl-2020-das-einfache-bildbearbeitungsprogramm/

Wir sind ein spezialisiertes Software-Unternehmen und bieten seit 2001 im Kerngeschäft die Entwicklung und Vertrieb von einem Bildbearbeitungsprogramm und Standardsoftware für Endanwender an. Im Portfolio befinden sich verschiedenste Softwareprodukte im Bereich Bildbearbeitungsprogramm.

