Fortbildungen in der Medien- und Wirtschaftsinformatik

im Schulungscenter am S-Bahnhof Landsberger Allee

Fachinstitut für Informatik und GrafikdesignIm Schulungscenter des Fachinstituts für Informatik und Grafikdesign starten alle 3 Monate regelmäßig erneut die Fortbildungen in kleinen Gruppen (3 bis 10 Personen) in den Bereichen Grafikdesign, Programmierung von Browser Apps für Smartphones, von Shopsystemen, Apps für Android-Geräte, Management von Projekten sowie auch in der Finanzwirtschaft mit Rechnungswesen, Buchhaltung, Kalkulation und Englisch. Alle Gruppenschulungen werden zu 100 % bundesweit von den staatlichen Einrichtungen (Agenturen für Arbeit, Jobcenter, Rentenversicherungsträger …) gefördert und finden im Präsenzunterricht statt. Absolventen bewerben sich am Arbeitsmarkt auf Positionen wie Web Developer, UX / UI Designer, Full Stack Web Developer …, Junior Art Director, Visual Artist, Assistenz Geschäftsführung, Assistenz Bürokommunikation und Finanzwirtschaft, Assistenz Empfang, Büro-Assistenz, Team-Assistenz. Direkt am S-Bahnhof Landsberger Allee findet die Vollzeit-Schulung über je 3 Monate in der Zeit von 08:30 bis 15:30 Uhr montags bis freitags statt.

Auch Einzelschulungen werden zu 100 % über die entsprechenden Institutionen gefördert. Inhalte des Einzeltrainings können reichen von der fachlich-orientierten Wissensvermittlung in Design-Programmen (Blender, Adobe CS …), Medieninformatik, in der Finanzwirtschaft, in Fachsprachen (Englisch, Spanisch, Schwedisch, Deutsch …) sowie in vielen anderen Wissensbereichen (wie beispielsweise Ayurveda, Ernährungslehre …), als Vorbereitung auf Arbeitsmarkt, Ausbildung und Umschulung (Jobcoaching) und auch Existenzgründung bzw. Stabilisierung der Selbständigkeit.

In einem persönlichen Beratungsgespräch erstellen wir mit Ihnen zusammen einen ganz individuellen Schulungs-/Fortbildungsplan, der Ihnen den Weg in den Arbeitsmarkt ebnet. Dazu vereinbaren Sie bitte telefonisch Ruf-Nr. 030 . 42020910) oder per E-Mail (info@figd.de) einen Termin in unserem Schulungscenter. Wir freuen uns schon auf Sie und zeigen Ihnen gern die Anforderungen des aktuellen Arbeitsmarktes in den verschiedenen Branchen auf.

Wir sind ein bundesweit zertifizierter Bildungspartner für Fortbildungen und Intensiv-Qualifizierungen im Herzen Berlins – im Prenzlauer Berg. Wir schulen Arbeitsuchende mit Bildungsgutschein in den Bereichen Design, Programmierung (verschiedene Script- und Programmiersprachen) und Administration, Office-Management und Buchhaltung sowie in den Sprachen Englisch und Spanisch. Für die Vorbereitung auf den Job oder auch für die Gründung des eigenen Unternehmens bieten wir Spezial-Schulungen im Einzeltraining an, die ebenfalls von den Institutionen der Bundesagentur für Arbeit komplett gefördert werden. Neben den Fortbildungen für Arbeitsuchende stehen wir selbstverständlich ebenfalls den Angestellten in individuellen Firmenschulungen zur Verfügung, die dann – je nach Absprache mit dem Arbeitgeber – tagsüber, in den Nachmittagsstunden bzw. am Wochenende durchgeführt werden können. Wir beraten Sie gern und stellen gemeinsam mit Ihnen Ihren ganz persönlichen Schulungsplan zusammen.

Fachinstitut für Informatik und Grafikdesign

Dr. Manuela Krauß

Storkower Straße 158

10407 Berlin

030 41010910

030 42020912

info@figd.de

https://www.figd.de

